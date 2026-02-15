◆練習試合 巨人−広島（１５日・那覇）

巨人の皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が「２番・右翼」でスタメン出場し、実戦派の一面を示した。

広島先発の岡本に対し、初回１死の第１打席は四球で出塁。２球目のファーストストライクに手を出す積極性は見せながら、ボール球をしっかり見極めた。３回２死の第２打席は２ストライクと追い込まれてから四球を選び、２打席連続出塁。フルカウントからは、膝元へストライクからボールになる難しい１球にバットを止めた。

今季の支配下新人は１〜５位がキャンプ１軍に帯同中。１位の竹丸ら１〜３位の投手に注目が集まる中、激しい外野争いに挑む皆川が、対外試合初戦で実戦向きであることを証明した。

◆皆川 岳飛（みなかわ・がくと）２００３年４月３０日、群馬・館林市生まれ。２２歳。前橋育英では３年夏に甲子園出場。中大では１年春からベンチ入りし、外野手のベストナインを４度獲得。昨秋のリーグ戦は１１試合で打率４割４分７厘、９打点で首位打者。同リーグ通算９７試合出場、打率２割９分７厘、３本塁打、３７打点。遠投１２０メートルで、前橋育英時代には投手で１４７キロも計測。５０メートル６秒２。１８２センチ、８８キロ。右投左打。推定年俸１０００万円。背番号３９。