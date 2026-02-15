◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは、１５日夜に１次リーグ第５戦で、２勝目をかけて同３位の韓国と対戦する。

１５日未明の第４戦では、同１０位の米国と対戦。第９エンド（Ｅ）を終わったところで、負けを認めるコンシードとなり４−７で敗退した。１４日を終えた時点で通算１勝３敗となり１０チーム中８位タイ。１次リーグ上位４チームによる準決勝進出に向け、苦しい状況に追い込まれた。

１４日を終え、全勝は４勝０敗のスウェーデンのみ。世界ランキング２位のカナダは、フォルティウスと同じ１勝３敗、同３位の韓国も２勝２敗と伸び悩む展開だ。逆に、フォルティウスを破った米国は、カナダ、韓国というランク上チームにも勝ち、３勝１敗と台風の目になっている。

過去２大会、上位４チームに入る１次リーグの勝敗数は５勝４敗だ。２０１８年平昌五輪では、日本代表のロコ・ソラーレが５勝４敗の４位で準決勝に進出。準決勝で韓国に敗れたが、３位決定戦で英国に勝ち、銅メダルを獲得した。

２０２２年北京五輪では、日本代表のロコ・ソラーレと、英国、カナダの３チームが５勝４敗で並んだ。当該間の対戦でも差がつかず、最後はドローショットチャレンジ（試合前に先攻か後攻を選べる権利を獲得するために行うドローショット。中心に近い方が権利を得る）の数値が低い順に３位英国、４位日本、５位カナダとなった。日本は準決勝でスイスを破り、決勝で英国に敗れ銀メダルに輝いた。