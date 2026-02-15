将棋の第75回NHK杯本戦準々決勝が15日放映され、増田康宏八段（28）が中村太地八段（37）に186手で勝利し、3年連続4強に進出した。振り駒の結果、中村が先手になり、戦型は中村の角換わり棒銀へ進んだ。

増田は飛先の交換後、横歩を取ると飛車銀交換の激しい変化へ指し進めた。中盤、敵陣へ放った華麗な銀のタダ捨てで抜け出したがその後、決め損なったようだ。お互いに中段王から5段目で交錯しそうになる大熱戦。相入王したが大駒5点、金以下を1点で数え、持将棋指し直しへ持ち込める24点に達しないと判断した中村が投了を告げた。1時間半の放送枠内では対局が収まりきらないため、終盤は30秒の秒読みを20秒から放送する措置が取られた。

「終盤弱気になった。（点数）計算が分からなくなった」。激戦の余韻を引きずりながら振り返った増田だが、糸谷哲郎八段（37）と対戦する準決勝へ向け、「長手数の熱戦だったので。実感は湧かないが頑張りたい」と意気込みを語った。ここ2年ベスト4止まりなだけに「3度目の正直」と行きたいところだ。

増田は第51期棋王戦5番勝負で藤井聡太棋王（23）＝王将など6冠＝に挑戦中。第1局を後手番で先勝し、21日に金沢市の北國新聞会館で第2局に臨む。