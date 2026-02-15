由薫が、“夜”をテーマにしたライブシリーズ『Ray in the Night』を2026年1年を通じて全4公演開催する。

本シリーズの第1弾として、ワンマンライブとしては初となるプラネタリウムでのライブ公演を4月16日に東京 コニカミノルタプラネタリアTOKYOにて開催。同公演はアコースティックセットとなる。

『Ray in the Night』という公演タイトルは、3月27日に公開の映画『鬼の花嫁』の挿入歌「Ray」から名付けられたもの。本公演ではどこよりも早くライブで同曲を聴くことができ、今後発表される会場は由薫の歌声を堪能することができる特別な空間となる予定だ。

また、チケット購入者には由薫の直筆サイン入りグッズを来場者全員にプレゼント。4公演分の全てに来場し特典を集めると、4回目のライブ終演後に実施するミート＆グリートに参加することができる。ミート＆グリートの詳細は後日発表予定だ。

現在、チケットのオフィシャル先行を受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）