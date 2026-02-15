まるでフレジエ


Xフォロワー数72万人超（2026年2月時点）を誇る「ぼく」さんは、地元の菓子業界で4年半の修業を積んだ後、上京してアニメ会社のアニメーターとして就職。その後、SNSで公開したレシピイラストが注目を集め、イラスト料理研究家として活躍しています。ぼくさんが紹介するのは、初心者でも簡単で再現性が高い絶品おやつのレシピ。手順は少なく、オーブン不要、さらに家にある道具だけで作れるため、初心者でも気軽にトライできます。

初めてのお菓子作りはもちろん、特にチョコレートを使ったスイーツはバレンタインのプレゼントなどにもぴったりです。

■まるでフレジエな「アイスチーズケーキ」

優しい味わいの苺のチーズケーキを、まるごとアイスにしちゃいました。

アイスチーズケーキ


【材料】（2〜3人分）

・クッキー…55g

・バター…20g

・苺…3個分

・卵黄…1個分

・8分立てした生クリーム…100ｇ

・粉ゼラチン… 小さじ1

・水… 大さじ1

Ａ・クリームチーズ（常温）…100ｇ

　・砂糖…50g

Ｂ・苺…120ｇ

　・砂糖… 大さじ1と1/2

【使用道具】

ゴムベラ

牛乳パック

（1）1Lの紙パックの上の部分をカットし、図のように折り曲げて型を作ったら、中にクッキングシートを敷き詰める

1Lの紙パックの上の部分をカットし、折り曲げて型を作る


（2）細かく砕いたクッキー55gと溶かしバター20g（500wで20秒レンチン）をよく混ぜたら型に敷き詰める。側面にスライスした苺3個分を張り付ける

細かく砕いたクッキーと溶かしバターをよく混ぜたら型に敷き詰める


（3）ボウルにAを入れて練り混ぜたら、卵黄1個分を少しずつ加え混ぜる。そこに8分立てに泡立てた生クリーム100gを混ぜ、型に流す

ボウルにAを入れて練り混ぜたら、卵黄を少しずつ加え混ぜる


（4）ふんわりラップをし、表面が固まるまで冷凍庫で2〜3時間冷やし固める

冷凍庫で2〜3時間冷やし固める


（5）粉ゼラチン小さじ1を水大さじ1でふやかしておく。耐熱ボウルにBを入れて苺をつぶしたら、500wで4分レンジ加熱し、ゼラチンを加え混ぜる

粉ゼラチン小さじ1を水大さじ1でふやかしておく


（6）（5）のボウルを氷水に浸しながら混ぜる。粗熱が取れたら、アイスの上に流して1時間程冷凍庫で冷やし固める。仕上げにお好みで苺をのせる

仕上げにお好みで苺をのせる


◆ポイント

ホールケーキの4号サイズで作ってもかわいいよ！

