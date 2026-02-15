この記事をまとめると ■大阪オートメッセ2026が2月13日より開催中だ ■「日本工科大学」が「アートレーシング」とタッグを組みレプリカを製作 ■ダイハツ・コペンをベースとした「ポルシェRSR」を展示していた

職人と学生が伝説のレーシングカーを作り上げた

2026年も西日本最大級のカスタムカーイベント「大阪オートメッセ2026」が開催されました。

会場は関西万博で盛り上がった夢洲の隣の咲洲にあるインテックス大阪です。今回は開催史上最多の700台を超える展示車両が集結し、これまで以上の見応えの期待が高まります。それを裏付けるかのように、初日の動員数は4万3000人以上と、昨年を上まわる勢いでした。

そんなオートメッセの会場で、スーパーGTやフォーミュラードリフトの派手な車両が多く展示されていて賑わいを見せる6A号館のなかを歩いていると、走り系国産車の列のなかに、ちょっと異質な雰囲気の巨大なウイングを装着したポルシェらしき車両が展示されているのが目に留まりました。ふと近づいていくと、その車両は往年の名車、“マルティニ”カラーをまとった「ポルシェRSR」でした。

このシルバーベースにマルティニの水色と赤のラインがあしらわれたカラーリングのポルシェは、市販版のポルシェ・ターボの栄華につながる布石となったレース車両です。

「まさか日本にその名車が？」と思い、話を聞こうと近づいていくと、そこには見知った御方がいて手を振っていました。その人というのはカスタムボディワークの第一人者、「アートレーシング」の村手さんです。

アートレーシングと言えば、一昨年の大阪オートメッセ2024で、自動車学校の生徒が製作した、ホンモノと見間違うレベルのGT40レプリカの監修をした人として記憶に新しいのですが、その村手さんが居るということは……そうです、このポルシェRSRは「日本工科大学」のカスタム科の生徒が卒業制作で製作したレプリカ車両でした。

この車両は、1974年の「ル・マン24時間レース」で、市販車ベースでありながら総合2位という偉大な成績を残したモデルを再現したもので、ベースはL880型のコペンというので驚かされます。そう言われて改めて見ると、フロントウインドウ部分になんとかコペンの面影を感じることができますが、ボディパネルのほとんどはイチから起こされたものだそうです。

製作にあたったのは、姫路の「日本工科大学」の4年生4人のチームです。1〜3年生のうちは車両の整備と板金塗装の資格取得を目指し、4年生でそれまでに習得した技術を使ってカスタムの仕上げ方を学んでいくというカリキュラムで、なかには卒業制作でカスタム車両を製作したいので、4年制のカスタム科を選択する人もいるそうです。

そして、その成果をこの「大阪オートメッセ」などのイベントに出展し、一般の人の反応を知ったり、プレゼンのノウハウを身につけることを目的としているとのことです。

なぜこのポルシェRSRを題材に選んだのかを製作にあたった生徒さんに尋ねてみると、「昔のポルシェのなんとも言えない魅力的な曲面を再現したかった」とのこと。歴代の卒業制作作品のクオリティの高さは知っているけど、それを意識するというより、自分たちのカスタム技術の研鑽を目指して製作にあたったとのこと。

その製作工程の画像を見せてもらいましたが、ボディの造形工程は至ってシンプルな手作業でおこなわれたようです。

創意工夫あふれる力作

このご時世、3Dセンサーで実物の形状を読み込んだり、あるいはCAD上でモデリングをおこない、出力は3Dプリンターでおこなうという、ほぼ手を汚さずに最終仕上げ手前までの造形がおこなえる時代になっていますが、このポルシェの造形に際しては、学校のカスタム課程の集大成という意味合いから、造形技術を身につけるためにハンドメイドという方法を採っています。

レプリカを作るには、まず元車両の形状データを採集することが重要ですが、このプロジェクトでは手作業にこだわり、ミニチュアの模型を採寸して、それをスケールアップさせた寸法を元にテンプレートを制作して、造形のガイドにしたとのこと。

なんと基本的な造形方法は、アルミの1枚板を曲げておこなっているそうです。複雑に面が連なる部分も、“イングリッシュホイール”や“シュリンカー”、“ストレッチャー”という、板を部分的に縮めたり伸ばしたりする工具を用いて成形していきます。この道数十年というマイスターレベルの監修の村手さんの場合は、ほとんどパテを使わずに最終の面成形まで進めてしまいますが、これが初挑戦という学生は、最後の調整としてパテで面を整えていったそうです。それでも主要な面の部分はアルミの地肌が残っていて、造形に挑む志の高さがうかがえます。

そうしてつくりあげたなめらかな曲面を、3年の間に培った板金塗装技術をフル活用して仕上げをおこなっていきます。特徴的な水色と赤のストライプは塗り分けでおこない、ロゴや文字類はカッティングマシンで作ったものを貼って仕上げています。

「難しかったところは？」と尋ねてみると、「ベースのコペンの造形が残っているウインドウ部分やドア面と、作り込むポルシェの面とのつじつま合わせに苦労しました」とのこと。ポルシェが持つ綺麗な面を極力活かすように整えるのは、想像より大変なようです。

ちなみに制作期間は4年生の1年間ですが、実際の造形作業は9月からとのことで、5カ月足らずというハイペースで塗装まで仕上げたことになります。

「見てほしいところは？」との質問には、4人がそれぞれ担当した箇所の部分を挙げ、まるで我が子のように“この子”と呼ぶ生徒さんもいたほど、愛着を強く感じているようです。

ちなみにこれだけワイドなリヤフェンダーを備えていますが、ベースがコペンのため、フロントフードの下にはエンジンが収まっていて、フロントタイヤを駆動するというおもしろい仕様となっています。

フードを開けてもらうと、かなり攻めたギリギリの位置にエンジンの頭がありました。ポルシェらしい造形を求めた結果の状態です。この車両はこの「大阪オートメッセ2026」が終わった後も、あちこちのイベントに展示を考えているそうなので、見逃したという人はそのチャンスに乗ってみてください。