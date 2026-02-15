祝日開催の11日、11Rで重賞「第10回兵庫ウインターカップ」（ダート1400メートル）が行われた。フルゲート12頭（出走取消1頭）中、浦和2頭、高知1頭、佐賀2頭が参戦した中で、JRA所属時を通じて6度目の重賞挑戦となった下原理騎乗のペースセッティング（牡6＝田中一、父ショウケイシング）が兵庫の意地を見せ2馬身差で快勝。4513人の観衆を沸かせた。

スタートで滑りやや出遅れたものの、落ち着いて中団後方を追走。3コーナーから外に持ち出して徐々に先頭との間隔を詰め、最後の直線ではじけた。この日、表彰式のプレゼンターを務めたのは中日、阪神、カブスなど日米で活躍した野球評論家の福留孝介氏（48）。そのことを知らなかった同学年の下原は「福留さん好きなので、凄くうれしい」と興奮気味にツーショット写真に納まっていた。

ペースセッティングはこれまで足元に不安があり、使い詰めることができなかったが、昨年リーディングを獲得した田中一巧師（44）は「調教でめちゃくちゃトモが良くなっていた。僕は応援していただけですが、ウチのスタッフの育成と理さんがきっちり乗ってくれたおかげ。ちょっと泣きました」と感無量だった。

2023年のG3シンザン記念ではライトクオンタムの2着と、JRA重賞でも好走歴のある馬。先々が楽しみになる価値ある勝利だった。