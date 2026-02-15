安藤サクラ、映画監督の姉と“おちゃめポーズ”で2ショット「まぶしいです」「あんどぅー姉妹きゅーと」 グラミー会場で姉妹“共演” 父親は奥田瑛二、母親は安藤和津氏
俳優の安藤サクラ（39）が15日、自身のインスタグラムを更新。映画監督の姉・安藤桃子氏との姉妹2ショットを公開した。
【写真】「まぶしいです」安藤サクラ＆映画監督の姉、グラミー会場での“おちゃめ”2ショット ※2ショットは3・７・８枚目
安藤は英語で「So honored to attend the GRAMMYs. Thank you so much.（グラミー賞授賞式に出席できて本当に光栄です。本当にありがとうございます）」とつづり、日本時間で今月2日に開催されたグラミー賞授賞式での写真を複数枚アップ。学ラン風の黒のグッチのスーツをまといレッドカーペットを歩くサクラの様子や、姉・桃子氏と並んだ2ショットなどを披露した。
また、レッドカーペットの写真とは対照的に、桃子氏と互いにリラックスした表情でおちゃめなポーズを取る会場内での2ショットも公開した。
この姉妹の姿に、「かっこよすぎます」「まぶしいです、、、、」「サクラさん素敵」「あんどぅー姉妹きゅーとだ」などのコメントが寄せられている。
サクラ＆桃子氏の父親は俳優の奥田瑛二（75）、母親はエッセイストの安藤和津氏（77）。
【写真】「まぶしいです」安藤サクラ＆映画監督の姉、グラミー会場での“おちゃめ”2ショット ※2ショットは3・７・８枚目
安藤は英語で「So honored to attend the GRAMMYs. Thank you so much.（グラミー賞授賞式に出席できて本当に光栄です。本当にありがとうございます）」とつづり、日本時間で今月2日に開催されたグラミー賞授賞式での写真を複数枚アップ。学ラン風の黒のグッチのスーツをまといレッドカーペットを歩くサクラの様子や、姉・桃子氏と並んだ2ショットなどを披露した。
また、レッドカーペットの写真とは対照的に、桃子氏と互いにリラックスした表情でおちゃめなポーズを取る会場内での2ショットも公開した。
この姉妹の姿に、「かっこよすぎます」「まぶしいです、、、、」「サクラさん素敵」「あんどぅー姉妹きゅーとだ」などのコメントが寄せられている。
サクラ＆桃子氏の父親は俳優の奥田瑛二（75）、母親はエッセイストの安藤和津氏（77）。