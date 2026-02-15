避暑地ならぬ「避粉地（ひふんち）」が注目されている。

スギやヒノキなどの花粉飛散量が少ないことから、花粉が増える春になると、旅行先や、休暇とリモートワークを兼ねた「ワーケーション」の場として人気を集めている。（井上大輔）

春楽しめる

ＩＴコンサルティング会社代表の男性（３３）は長年、スギやヒノキの花粉による目のかゆみや鼻づまり、頭痛などの症状に悩まされてきた。特に頭痛がひどく、仕事が全く手に付かないこともあるという。

転機は２０２４年の年末。友人から「沖縄は花粉が少ないらしい」と聞き、調べてみると、避粉地と呼ばれていることを知った。その２か月後には、短期賃貸マンションとレンタルオフィスを利用し、４０日間を那覇市で過ごした。

男性は「滞在中は花粉症の症状が全く出ず、頭痛もすっきり消えた。まるで別世界に来たような感覚で、仕事の効率も３倍近く上がった。久しぶりに春を心から楽しむことができた」と、うれしそうに話す。

ツアー企画

避粉地とは、花粉症の原因となるスギやヒノキなどが少なく、花粉を気にせず過ごせる場所。スギやヒノキが自生しにくい寒い地域や標高の高い土地、戦後に大規模な植林が行われなかった沖縄や離島などが該当する。花粉症に悩む人が増える中、近年、避粉地を観光資源の一つとしてとらえる動きが広がっている。

星野リゾート（長野）は今年、「星のや沖縄」（沖縄県読谷村）と「星のや竹富島」（同県竹富町）で、「花粉症を忘れる、至福の『避粉』旅」と題した旅行プランを企画。屋外でのランチやティータイム、乗馬や散歩といったアクティビティーを盛り込んだ。

同社の担当者は「沖縄の春は『うりずん』と呼ばれ、特に過ごしやすい季節。花粉を気にせず、沖縄の風を存分に感じながら、至福の時間を満喫してほしい」と話す。

滞在費補助

スギやヒノキが自生していない北海道釧路市は、「花粉ゼロのマチ」を掲げ、長期滞在者の誘客に力を入れる。

北海道東部エリア以外に住んでいる人が市内のコワーキングスペース（共有オフィス）を利用する際、１日１０００円、最大２０日分を助成。市内に３泊４日以上滞在する観光客や２地域居住者に「くしろステイメンバーズカード」を発行し、博物館やプールなどの一部施設を市民と同条件で利用できるようにしている。

ほかにも、市内の不動産会社や観光事業者などで作る「くしろ長期滞在ビジネス研究会」が、短期賃貸マンションや長期滞在可能なホテルの情報を発信するほか、「釧路プリンスホテル」は２０年から毎年２〜４月に通常の宿泊料金よりも割安な「避粉プラン」を販売している。昨年の予約者数は２０年時の４倍になったという。

同市市民協働推進課は「夏の避暑、冬から春の避粉を町ぐるみでＰＲしていきたい」と話す。

長崎県平戸市は２４年、離島の的山（あづち）大島にある建物をサテライトオフィスとして利用できるように、通信環境やパソコンのモニターなどを整備。同施設を利用する企業に、島への交通費や宿泊費などの４分の３（３０日未満は１人あたり最大１５万円）を補助する。昨年３月には、東京都内のＩＴ企業が１泊２日の「避粉地ワーケーション」を体験し、島民らとの交流も楽しんだ。

観光学に詳しい近畿大教授の岡本健さんは「花粉症患者が増えるにつれて、避粉地というブランドが確立されつつある」と指摘。「温泉地での湯治など、日本では療養を目的とした旅行の文化が古くから根付いている。こうした歴史的な背景も、避粉地への関心が高まっている要因の一つかもしれない」と話した。

４割が悩む国民病

花粉症は今や「国民病」とも呼ばれる。耳鼻咽喉科医らによる学会の調査では、１９９８年に１９．６％だった花粉症の人の割合は、２００８年に２９．８％、１９年には４２．５％になった。

背景には、花粉飛散量の増加があるとみられる。戦後の木材需要の高まりで、スギやヒノキが各地で植えられたが、安価な木材の輸入で伐採や間伐が停滞。木が育つにつれて花粉飛散量が増えているという。

加えて、近年の猛暑や大気汚染、食生活の変化、舗装された道路の増加なども、花粉症患者の増加につながっていると考えられている。

日本気象協会によると、今季のスギやヒノキの花粉飛散量は、西日本では例年並みのところが多い一方で、東日本と北日本では例年より多く、非常に多い所もあると予測されている。