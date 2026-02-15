ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体追い抜き（チームパシュート）準々決勝が14日（日本時間15日）に行われた。2018年平昌金、22年北京銀の日本は高木美帆、佐藤綾乃、堀川桃香の3選手で臨み、2分55秒52の2位で準決勝に進出。このレースで見せた隊列の美しさに「日本の隊列は芸術的であった」「スマートさがたまらん」と絶賛の声が上がっている。

2018年の平昌五輪以来、2大会ぶりの頂点を狙う日本がきっちり準決勝に駒を進めた。高木を先頭に、3人が縦一列になって息の合った滑り。一つひとつのステップをタイミングまで合わせてフィニッシュした。正面からは1人が滑っているように見えるほど息が合っている。Xには日本のファンから絶賛の声が並んだ。

「日本の隊列の美しさに惚れ惚れ。すげぇわ…」

「日本の隊列が1番キレイで速い」

「やっぱり日本の隊列は揃っているな」

「日本パシュートの隊列綺麗すぎ」

「隊列美しかったー」

「日本の隊列は芸術的であった！」

「日本の隊列のスマートさがたまらん」

「やっぱ日本のパシュートの隊列も足のタイミングも綺麗すぎる…うつくし…！！！」

この隊列の美しさについては、トリノ五輪スピードスケート男子500メートルの金メダリスト、ジョーイ・チーク氏が米放送局「NBC」の中継で「この日本チームを見てくださいよ！ ここ10年以上この種目で圧倒しているのが日本です。全てのステップで完璧に息が合っています。レース中のほとんどの時間で正面から見たら1人のスケーターが滑っているかのように見えるのです」と絶賛していた。



（THE ANSWER編集部）