À¾Éð¤Ë¡ÖÌó60²¯±ß¡×¤ÎÂç¸í»»¡ª¡©¡¡º£°æÃ£Ìé¤Î¾ùÅÏ¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¡Ö¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥àÌ©Éõ²½¤¬Àè±ä¤Ð¤·¡×¤ÎÀ¼
»ÜÀß¤Î°Ý»ýÈñ¤¬¡Ä¡Ä
º£Ç¯1·î¡¢ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È3Ç¯Áí³Û5400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó85²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Àº£°æÃ£Ìé¡Ê27¡Ë¤Î¸ÅÁã¤Ë¡¢´¨É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµåÃÄ´´Éô¤ÏÅö½é¡¢ÊóÆ»¥Ù¡¼¥¹¤Ç80²¯±ßÁ°¸å¤Î¾ùÅÏ¶â¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£DeNA¤«¤é·¬¸¶¾»Ö¡Ê32¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÀÐ°æ°ìÀ®¡Ê31¡Ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ì£Æ£Á¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ëÂç·¿Êä¶¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»ÍµåÎ¨¤Î¹â¤µ¤ä³èÌö¤·¤¿´ü´Ö¤ÎÃ»¤µ¤Ê¤É¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢º£°æ¤Î·ÀÌó¶âÁí³Û¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËµåÃÄ¤ËÆþ¤ë¾ùÅÏ¶â¤ÏÌó997Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó15²¯±ß¡Ë¤«¤éºÇÂç1132Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó18²¯±ß¡Ë¤È¸«¤é¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÉÂç¸í»»¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
À¾Éð¤Ï·¬¸¶¤ÈÇ¯Êð2²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¤ÎÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¡¢ÀÐ°æ¤È¤Ï3Ç¯Áí³Û4²¯±ß¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤âµåÃÄ¤Ïº£°æ¤Î¾ùÅÏ¶â¤òµå¾ì¤äÉÕÂÓÀßÈ÷¤Î½¤Éü¤Ë»È¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¾ùÅÏ¶â¤ÏFAÁª¼ê2¿Í¤Î³ÍÆÀ¡¢ÉÕÂÓ¾ò·ï¤Î»ñ¶â¤Ç¤Û¤Ü¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï²Æ¾ì¤Î¹ó½ëÂÐºö¤È¤·¤ÆËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Î¡Ø´°Á´Ì©Éõ²½¡Ù¤òË¾¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2007Ç¯¥ª¥Õ¡¢¾¾ºäÂçÊå¡Ê45¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢À¾Éð¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¾ùÅÏ¶â51²¯±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢µå¾ì¤Î¥È¥¤¥ì¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
·Ð±Ä¿Ø¤ÎÇº¤ß¤Î¼ï¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£2019Ç¯7·î¤Ë´°À®¤·¤¿µå¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¼¼ÆâÎý½¬¾ì¡Ø¥×¥í¥¹¥Ô¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Î°Ý»ýÈñ¤À¡£
¡ÖÎý½¬¾ì¤Ï12µåÃÄºÇÂçµé¤Î¹¤µ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¿Í¹©¼Ç¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò5¥ì¡¼¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°4¥ì¡¼¥ó¤ÎÀìÍÑ¥¾¡¼¥ó¤òÀßÃÖ¡£¥Ç¥Ã¥¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÏÎý½¬¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹¥É¾¤òÇî¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤¢¤ë¶¹»³µÖÎÍ¤ÏÌÔ½ë¡¢¹ó´¨¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎäÃÈË¼¤ÎÈñÍÑ¤¬¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÌîµå»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ù¤âÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÆ±»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ä«¤«¤éÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢¡Øº£°æ¥Þ¥Í¡¼¤Ç½á¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¡£¤³¤ì¤¸¤ã¤¿¤À¥¨¡¼¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤è¡Ù¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë
Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Î¤Ê¤«¡¢Ìîµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤ÎÆü¤ÏÍè¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£