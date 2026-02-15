山口蛍が「長崎ランタンフェスティバル」に参加

元日本代表の意外な姿が話題となっている。

V・ファーレン長崎の主将MF山口蛍が2月14日、長崎市内で行われた「長崎ランタンフェスティバル」に“皇帝役”としてパレードに参加した。ファンは「めっちゃ似合ってる」と歓迎している。

今季8年ぶりにJ1に復帰した長崎は、13日に明治安田J1百年構想リーグ第2節でヴィッセル神戸とアウェーで対戦。試合には0-2で敗れたが、古巣対決となった山口はフル出場を果たしていた。

試合翌日、長崎に戻ると、今度はチームの主将として「長崎ランタンフェスティバル」に参加。同イベントは長崎新地中華街の人たちが中心となり、中国の旧正月を祝う行事として始まり、徐々に規模が拡大。今では長崎の冬を彩る一大風物詩となった。

あいにくの雨となったが、山口は皇帝のコスチュームを着て参加。クラブの公式Xが公開すると、難なく着こなす姿にファンも驚き。「似合いすぎじゃね」「AI生成かと思ったらホンモノやった」「5度見くらいした」「格好良い」「長崎のために凄い」「歴代No.1皇帝すぎる」と反応していた。（FOOTBALL ZONE編集部）