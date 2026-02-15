「練習試合、巨人−広島」（１５日、沖縄セルラースタジアム那覇）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手が対外試合初となる先発マウンドに上がり、２回を２安打無失点。２イニング目に激変の姿を見せた。

初回、いきなり広島のドラフト１位・平川との対戦になった左腕。カウント不利な状況から甘い直球を中前にはじき返された。続くベテランの菊池は三塁線への打球を石塚が横っ跳びでキャッチするファインプレー。二塁へ送球し、初めてのアウトを奪った。だが坂倉に右前へきれいにはじき返され得点圏に走者を置いた。

「ボールが先行してしまったのでそこは修正しないといけない」と竹丸。それでもコントロールを乱すことなく、冷静にボールを投じた。続く佐々木を左飛に仕留め、秋山は三ゴロに打ち取ってピンチを脱出。すると２イニング目に変貌した姿を見せた。

立ち上がりから修正してしっかりと腕を振り、中村奨を低めの直球で右飛に仕留めた。勝田にもキレのある直球でストライクを先行させ、最後は空振り三振。渡辺も丁寧にコースギリギリを突き、最後は変化球でタイミングを外して三者凡退に斬った。この回限りとなり、３１球でマウンドを降りた。

「初回ばたついたので、そこは良くなかったんですけど、結果的に２回無失点はよかったかなと思います」と左腕。走者を出しても「何とかゼロで抑えられるようにと思って投げました」と言う。「坂倉さんにカウント２ボールから簡単にはじきかえされたので、まだまだボールの強さが足りない」と課題を口にしつつ「６０点くらいですかね。カウント不利な場面多かったのと、初回ばたついたので」と冷静に分析する。

竹丸は１１日に宮崎で行われた紅白戦で１回を三者凡退と好投。佐々木から１４７キロの真っすぐで空振り三振を奪い、４番に座った２年前のドラ１・石塚を武器であるチェンジアップで空振り三振に斬るなど２奪三振と存在感を発揮したが、「７０点ぐらい」と自己採点していた。