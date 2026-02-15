オードリー若林正恭、3週間休養へ「声帯がボロボロ」 治療後は“沈黙”を徹底
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭（47）が、14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週金曜 深1：00）に出演し、声帯の不調により3週間休養することを発表した。治療後は「一言も」声を出してはいけないといい、番組内で自ら現状を明かした。
【写真あり】発表直後のオードリー若林 声帯はボロボロで…
喉の不調が続いているという若林は「声帯がもうボロボロらしい。『大谷さんの手術前の肘だ』って言ってた先生が。ベース炎症起きてるんだって、ずっと。それはダメージの蓄積だって」と説明。医師からは深刻な状態であることを伝えられていると語った。
その上で「結局、来週の水曜発表なんだけど、俺3週間休養するのよ。ハングアウトするのよ」とサラリと報告。「3週間、全く声を出しちゃいけないらしい。治療したあとは一言も」とし、徹底した沈黙が求められていることを明かした。
今回の治療については「一番、将来長持ちする方法」と説明。将来を見据えた選択であると強調した。相方の春日俊彰も番組内で「とにかく炎症をなくさないといけないのね」と理解を示し、若林の決断を受け止めた。
