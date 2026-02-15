共通する2文字を埋めよう！ 冬の味覚や家族の呼び名がヒント【ひらがなクイズ】
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！
今回は、思わずお腹が空いてしまうような食べ物や、家族にまつわる身近な言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えが分かった瞬間のすっきり感を楽しみましょう。
やき□□
□□うと
まが□□の
□□ほり
ヒント：自分より年下の女性の兄弟を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いも」を入れると、次のようになります。
やきいも（焼き芋）
いもうと（妹）
まがいもの（紛い物）
いもほり（芋掘り）
冬の風物詩である「焼き芋」や、秋のレジャーでおなじみの「芋掘り」の中に、家族を指す「妹」や、偽物を意味する「紛い物（まがいもの）」が隠れていました。「いも」という2文字は、食べ物としての主役から、言葉の一部として全く別の意味を作る役割まで、幅広く活躍しています。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
