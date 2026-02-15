TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

お笑い芸人のゴリけんさんが自身のＸを更新。
渡辺正行さん（７０）が「剣道七段に昇段」したことを報告しました。
 

【写真を見る】【 渡辺正行（７０） 】　剣道七段に昇段　ゴリけん「剣道をしている者にとって7段は　とんでもない事です!!すごい！すごい！すごい！」　ファン反響「マジ尊敬ですわ」



ゴリけんさんは「渡辺リーダーが剣道七段に昇段されました。」と綴ると、渡辺正行さんの剣道着姿の写真をアップ。

続けて「剣道をしている者にとって7段は　とんでもない事です!!すごい！すごい！すごい！」と、記しました。
 



そして「芸能の仕事をしながらの昇段！　より凄い!!」と、称えました。

最後に、ゴリけんさんは「渡辺リーダー目指して頑張ります!!!!」と、その思いを綴っています。
 



この投稿にファンからは「七段って、とんでもないんですが　姿勢から声、残像まで、一流で！！　後輩の皆さんだけでなく、剣士からも尊敬される、さすがリーダー！！」「マジで　リーダーってそんな凄い人なの？　マジ尊敬ですわ　素晴らしい」・「素敵すぎます　ゴリけんさんも頑張って〜」・「さすがリーダー　いくつになってもこういう人がかっけぇって言うんだよな」などの反響が寄せられています。
 



【担当：芸能情報ステーション】