お笑い芸人のゴリけんさんが自身のＸを更新。

渡辺正行さん（７０）が「剣道七段に昇段」したことを報告しました。



ゴリけんさんは「渡辺リーダーが剣道七段に昇段されました。」と綴ると、渡辺正行さんの剣道着姿の写真をアップ。

続けて「剣道をしている者にとって7段は とんでもない事です!!すごい！すごい！すごい！」と、記しました。







そして「芸能の仕事をしながらの昇段！ より凄い!!」と、称えました。





最後に、ゴリけんさんは「渡辺リーダー目指して頑張ります!!!!」と、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「七段って、とんでもないんですが 姿勢から声、残像まで、一流で！！ 後輩の皆さんだけでなく、剣士からも尊敬される、さすがリーダー！！」「マジで リーダーってそんな凄い人なの？ マジ尊敬ですわ 素晴らしい」・「素敵すぎます ゴリけんさんも頑張って〜」・「さすがリーダー いくつになってもこういう人がかっけぇって言うんだよな」などの反響が寄せられています。







