LE SSERAFIMカズハ、ミニスカ×レザージャケットの空港ショットが話題「空港がランウェイに見える」「美しすぎてため息」
【モデルプレス＝2026/02/15】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が2月14日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】K-POP日本人メンバー「芸術作品の域」圧巻美脚スラリのミニスカ空港コーデ
カズハは、飛行機の絵文字を添えて、ニューヨーク・ファッション・ウィークへの出席を控えた空港でのオフショットを投稿。黒のレザージャケットに同色のミニスカート、インナーも黒で統一したシックなオールブラックコーディネートを披露した。ミニスカートからは美しい脚がのぞき、足元は黒のショートブーツを合わせている。
この投稿に「スタイル良すぎて空港がランウェイに見える」「かっこよさと可愛さのバランス最高」「オールブラックコーデ似合いすぎ」「美しすぎてため息」「肌も輝いてる」「芸術作品の域」「マジでカッコいい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆カズハ、美脚輝く空港ショット披露
◆カズハの投稿に反響
