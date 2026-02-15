熱戦が続くミラノ・コルティナ冬季オリンピック。

その熱さに負けない氷上の戦いが描かれるアニメ「メダリスト」が現在、テレビ放送されている。フィギュアスケートに打ち込む小学生・結束（ゆいつか）いのりと、コーチの明浦路司の挑戦を描く作品だ。現在第２期が放送されており、ミラノでの激闘に重ねる視聴者が続出している。（デジタル編集部）

第２期では全日本出場をかけた中部ブロック大会が描かれており、１５日未明に放送された第１７話（２期４話）では、主人公・いのりの競技シーンが描かれた。作中でいのりはノーミスの演技を見せ優勝したが、そのコンビネーションジャンプのひとつ「ダブルアクセル＋シングルオイラー＋トリプルサルコウ」が、ＳＮＳで話題となった。

このコンビネーションは、１３日に行われたフィギュアスケート男子フリーで金メダルを獲得したミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）も取り入れている。シャイドロフはフリー冒頭で「トリプルアクセル＋シングルオイラー＋４回転サルコウ」を成功。ＳＰ５位から逆転優勝を果たし、母国に初めての金メダルをもたらしている。ＳＮＳではいのりの演技にシャイドロフの姿を重ね、「オイラー挟みのコンビネーション、オリンピックでも何度か見たな……」「いのりちゃんの演技、オリンピックで見たジャンプがあって感動した」などと投稿された。

作中ではフィギュアスケートの採点方法や滑り方なども詳しく描かれており、このシーンでは「コンビネーションジャンプは通常右足を使うジャンプしか構成できない。だが、あるジャンプ（オイラー）を挟むことで、左足を使うサルコウの使用制限を解放できる！」と解説された。ＳＮＳでは「オリンピックの男子金メダリストがこのオイラーからの４回転やってた」「シングルオイラーの意味を、原作のこの回で理解した」などとも投稿され、オリンピック観戦の参考にしている様子がうかがえた。

原作はつるまいかださんの漫画で、アニメの第１期は２０２５年１月に放送。１期の主題歌の「ＢＯＷ ＡＮＤ ＡＲＲＯＷ」は米津玄師さんが手掛け、そのミュージックビデオにフィギュアスケーターの羽生結弦さんが出演したことが、アニメファン・フィギュアスケートファンの間で大きな話題となった。

団体の銀に続き、男子では鍵山優真が銀、佐藤駿が銅とメダル獲得が続く日本勢。坂本花織らが出場する女子は、ショートプログラム（ＳＰ）が１７日（日本時間１８日）に、フリーは１９日（日本時間２０日）に行われる。「メダリスト」とともに、フィギュアスケートの熱戦をより深く楽しむのはいかがだろう。