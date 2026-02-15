「異常事態ですね」10年に一度の“シールブーム”にミキティ興奮「やり出すと止まらない」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

2月10日（火）の同番組では、「子ども&大人もハマる！原宿の最新トレンドスペシャル」が放送された。

爆発的な流行を見せる立体シールの最新事情に、藤本＆横澤のテンションは上がりっぱなしで…。

【映像】「ちょっと待って！」子どももハマっているという“おしりシール”にミキティ大興奮

番組には、原宿に詳しい特別解説員として、“小中学生のカリスマ”しなこ＆あぃりDXが登場。2人が推す“子どもに人気の最新原宿スポット”を紹介した。

その中で“即完シール”が紹介されると、藤本は「シールはめちゃめちゃ聞かない？」と最近のシールブームに言及。人気の雑貨店では、「ボンボンドロップシール」など立体感のある“ぷっくり系”シールを求め行列ができるほどだった。

店舗スタッフによると、2025年11月ごろから売れ行きが急伸したそう。「（2024年12月の店舗全体の）月間売上を、シールだけで1日で超えたこともあった」ほどの人気ぶりだという。

さらに「（雑貨業界で）10年に一度あるかないかくらいの売れ行き」だと続けると、「異常事態ですね」と驚きを隠せない様子だった。

人気に火がついた理由は、シール交換という楽しみ方ができること。番組では、実際に子どもたちがお互いシール帳を見せ合い、欲しいシールを交換する様子も紹介された。

これには藤本も「わかる。今の（VTRを）見てるだけで私もシール帳欲しいもん」と興味津々。「やり出すと止まらないから、怖いんだよね」とも語っていた。

スタジオでは、しなこ＆あぃりDXのシール帳を披露する場面も。藤本と横澤は“おしりシール”や“液体が入ったシール”などに目を輝かせると、「欲しくなるね」と笑っていた。