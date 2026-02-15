遠藤航の全治は依然未定…シーズン中の復帰望むリバプール指揮官「チャンスがあることを願っている」
リバプールのアルネ・スロット監督は14日のFAカップ・ブライトン戦後、直近のリーグ戦で負傷交代したMF遠藤航について診断結果は依然として出ていないことを明らかにした。その上で「シーズン終盤に復帰するチャンスがあることを願っている」ともコメント。クラブ公式サイトが伝えている。
遠藤は11日のプレミアリーグ第26節・サンダーランド戦で今季リーグ戦初先発を飾るも、後半24分に左足首を負傷して担架に乗って交代を強いられていた。
スロット監督は試合後に長期離脱の可能性を見込んでいたなか、負傷から3日のこの日「具体的にどれくらいかかるかは言えない。怪我によって異なるものであり、すぐに診断できるものもあれば経過観察に数日かかるものもある。ワタ(遠藤)の場合は後者だ」と説明し、まだ診断結果が出ていないことを示した。
その上で今季中に復帰できる可能性について「来週も来月もメンバーには入らないが、シーズン終盤に復帰するチャンスがあることを願っている。今後次第だ」とコメント。ワールドカップ前のシーズン閉幕までに戦線復帰できることを望みながら、診断結果を待つ姿勢だ。
