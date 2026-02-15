SixTONESの田中樹が、夜の街を散歩する“街さんぽ”ショットが『CanCam』公式Instagramで公開され、話題を呼んでいる。

【写真】「メロい」と話題の、SixTONES田中樹の“街さんぽ”ショット

■SixTONES田中樹と夜デート気分に！街さんぽショット

田中は、オーバーサイズの黒いレザージャケットに、グレーのオンブレチェック柄のマフラーを巻いた、オシャレと防寒を兼ね備えたスタイルで登場。

街のあかりや車のヘッドライトが輝く夜の街をバックに、振り向いた姿を捉えた様子のワンショットを披露。

この写真はファッション誌『CanCam』でスタートする、SixTONESの新連載で撮影した写真で、田中がトップバッターを務める。

テキストには「ストさんぽ 始まります」として、「CanCam4月号よりスタートする、SixTONESさんの”街さんぽ”新連載」とSixTONESが登場する新連載のスタートを告知。

「第一回でおさんぽするのは、田中樹さんです」と、田中のメンバーカラーである青色のハートを添えて投稿。「場所は、お仕事での思い出が多いという『有楽町』。ジュニア時代、お仕事帰りに寄り道したエピソードなども教えていただきました！」と紹介し、「4月号発売は来週2月20日（金）です どうぞお楽しみに」と結んだ。

「はぁぁカッコいい」「メロい！」「激メロ」「本当にこれやばい」と悶絶するようなコメントが寄せられた他、「渋いのも素敵」「ビジュ良過ぎ」「絶対に買います！」など、街さんぽに期待の声が寄せられていた。

