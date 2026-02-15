東日本大震災で鉄道が軒並みストップし、帰宅困難者があふれた横浜駅＝２０１１年３月１１日

災害時に主要駅の周辺や観光地などで大きな課題となる帰宅困難者。その基本的な対策の考え方を示した政府のガイドラインが１月に改定された。昨年夏に起きたカムチャツカ半島付近の巨大地震などを踏まえ、強い揺れを伴わない遠隔地の津波発生時の対応策などを新たに整理。「出勤抑制」の必要性にも言及した。一方で、大規模地震時の「一斉帰宅の抑制」という基本原則は変わっておらず、行政や事業者の柔軟な対応や連携が混乱回避の鍵を握っている。

大規模地震に伴う帰宅困難者は、２０１１年３月１１日の東日本大震災で注目された。平日の日中に首都圏の鉄道が軒並みストップしたため、東京都、神奈川、千葉、埼玉、茨城県南部で５１５万人が帰宅困難者になったと推計されている。

当時の経験を踏まえ、１５年にガイドラインが策定されたが、昨年７月のカムチャツカ半島付近の巨大地震では、強い揺れを伴わない中で相模湾を含む広い範囲に津波警報が発表され、ＪＲ東海道線などが長時間運休。８月には大阪・関西万博で地下鉄が運転を見合わせ、大勢の来場者が翌朝まで会場に足止めされた。

これらの国内の大規模地震とは異なるケースで浮かんだ帰宅困難者対策の課題を反映させようと、内閣府が昨年１０月、有識者らによる検討委員会を設置し、ガイドラインの見直しを議論していた。

カムチャツカ半島付近の巨大地震では、鎌倉市が津波警報の発表後、小中学校や市役所などで避難者を受け入れた。支所などの帰宅困難者一時滞在施設も開設し、ペットボトルの飲料水などを提供。小田原市内でも小学校に鉄道の乗客らが身を寄せた。