¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û¿ÛË¬Ëâ¤¬Ë½Áö·³¡Ö¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×Éü³è¤òÀë¸À¡Ö³Ú¤·¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤¢°ã¤¦¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£µÆü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢À¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂÄ©Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¿ÛË¬Ëâ¡Ê£´£¹¡Ë¡¢ÎëÌÚ½¨¼ù¡Ê£´£µ¡ËÁÈ¤¬Á°¾¥Àï¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆË½Áö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÉü³è¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¿ÛË¬Ëâ¤ÈÎëÌÚ¤Ï¡¢£²£³Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç°½ÉôÏ¡¡¢¥¿¥í¡¼¥¹ÁÈ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï´ØËÜÂç²ð¤ò²Ã¤¨¤¿£³¿Í¤Ç°½Éô¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¡¢æ±ÍòÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£²¦ºÂÀï¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎ¾·³¤Ï½øÈ×¤«¤é·ã¤·¤¯¤ä¤ê¤¢¤¤¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤ÏÎëÌÚ¤¬°½Éô¤ò¥«¥·¥ó¼°¥¿¥é¥ó¥Á¥å¥é¤ÇÊá³Í¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¿ÈÄ¹£²¥á¡¼¥È¥ë¤Î°½Éô¤Ë¹â¡¹¤È»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥í¡¼¥¹¤È¤ÎÏ¢·¸¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¿ÛË¬Ëâ¤¬¥¿¥í¡¼¥¹¤ò¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Æµß½Ð¡£ºÇ¸å¤ÏÎëÌÚ¤¬°½Éô¤ò¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹Ê¤áÍî¤È¤·¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¾¡¤Á¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤â°½Éô¤òÂ½³¤Ë¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¤Ë¤â¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ë¿ÛË¬Ëâ¤Ï¡Ö½¨¼ù¡ª¡¡Àä¹¥Ä´¤À¤Í¡£ÅÜ¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡£¤³¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¤³¤ì¤«¤éÁ´ÆüËÜÆâ¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤è¡£¤¿¤À³Ú¤·¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤¢°ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤ª¤â¤à¤í¤Ë¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ë¤È¡Ö¤¢¤¨¤ÆÀë¸À¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Îº²¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈË½Áö·³¤ÎÉü³è¤òÀë¸À¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤«¤Ä¤ÆË½Áö·³¤Ç¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿º´Æ£¸÷Î±¤ÈÅÄÂ¼ÃË»ù¤âÅÐ¾ì¡£¸÷Î±¤Ï¡ÖÉü³è¤µ¤»¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¢¥ó¥¿¤¬¼¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Þ¤¿¤â¤¦£±²ó¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÉü³è¤Ë¹ç°Õ¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¥°¥À¥°¥À¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤ÇÎëÌÚ¤¬¡Ö¤â¤¦Ãý¤ë¤Ê¡ª¡¡Ãý¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿ÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦Ãý¤ë¤Ê¡ª¡×¤È°ú¤¾å¤²¡£ºÇ¸å¤ËÃË»ù¤¬¡ÖÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤¤ÎÊý¤Ë·¹¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¤¤Î¤È¿¿¤óÃæ¤ò¼è¤ë¡£¤À¤«¤é¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÉü³è¤ÎÀª¤¤¤Ç¥Ù¥ë¥È¤âÃ¥¼è¤Ê¤ë¤«¡£