ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は１５日、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手がロッキーズと１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で契約合意したことを報じた。

ロッキーズのコロラド州デンバーの本拠地・クアーズフィールドは、標高約１６００メートルの高地にあり、気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて打球の飛距離が約１０％伸びるとされている。

司会を務める膳場貴子アナウンサーは、菅野について「気になってたんですけど、やっとチームが決まりましたね」とゲスト出演した元巨人の槙原寛己氏に尋ねた。

槇原氏は「そういう意味では、特にホームランが出やすいチームに移籍することになるんですけど」とし「ホームラン、去年も打たれてるんですけれども、でも、メジャーでやりたいっていうのは、本人だと思うんで、早く決まってくれてよかったなというところですよね」とコメントしていた。

さらに「ベテランとしてね、やっぱり、そんなに勝ってないチームなんで。しっかりと見本を示せればいいいいなというところで、チームもそういうところも期待していると思います」と明かしていた。