ENHYPEN、＜7th Mini Album『THE SIN : VANISH』 ‘VAMPIRE IS COMING in TOKYO’＞ 開催
ENHYPENが2月14日(土)ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて、＜ENHYPEN 7th Mini Album『THE SIN : VANISH』‘VAMPIRE IS COMING in TOKYO’ ＞を開催し、約1,000人のENGENE（ファンダム名）と対面した。
同イベントは先立ってソウル・香港で開催されており、3都市での開催となっている。この日、ENHYPENは「世界中を逃避中のヴァンパイア」という設定でステージに登場し、チャプター映像のストーリーやメッセージに関する豊かなトークや、エピソードを語った。さらに、収録曲「Stealer」のフルバージョン映像といったサプライズプレゼントも用意され会場は熱気に包まれた。
様々なシーンでメンバーの多彩な姿が目立った。不安そうな相手を慰める様子が描かれた歌詞が好評の収録曲「Big Girls Don’t Cry」の歌詞にちなみ、曲に合わせて慰めるジェスチャーをするコーナーで大きな歓声が響いた。また、逃避行を共にしてきた恋人への愛のメッセージを日本語で伝えるなど、日本にいるENGENEとの交流を楽しんだ。
最後にENHYPENは「2026年初めてのイベントで皆さんと会えて幸せな時間だった。今年もENGENEの皆さんが喜ぶようなものをたくさん用意しているので、楽しみにしていてほしい」と伝えた。
7th Mini Album『THE SIN : VANISH』は、すべてのトラック、歌詞、サウンドが有機的にかみ合った「コンセプトアルバム」だ。人間とヴァンパイアが共存する社会のタブーを破り、愛の逃避行を敢行した恋人の物語を、より鮮明に描いている。3月にJAPAN Editionがリリースされることも決定しており、詳細は後日発表される予定。
(P)&(C) BELIFT LAB Inc.
■7th Mini Album『THE SIN : VANISH』
■形態
全3形態：[FORBIDDEN Ver.]、[AFTERLIGHT Ver.]、[STORM Ver.]
■販売価格
3,135円(税込)／2,850円(税抜)
■商品内容
OUTBOX：W215×H305 ※各形態別
TABLOID：W210×H297 / 12SPREADS ※各形態別
LYRIC BOOK：W90×H130 / 16P ※各形態別
CD-R：W120×H120 ※各形態別
CD ENVELOPE：W125×H125 ※各形態別
FILM PHOTO A：W100×H150 ※各形態別
FILM PHOTO B：W100×H150 ※各形態別(7種のうちランダム1種)
AD CARD：W82×H52 ※各形態別
LOGO STICKER：W140×H18
STICKER SET：※各形態別(3種セット)
FLYER：W148×H210 ※各形態別
PHOTO CARD A：W54×H86 ※各形態別(7種のうちランダム1種)
PHOTO CARD B：W54×H86 ※各形態別(7種のうちランダム1種)
[初回限定特典]
INSTANT PHOTO： ※計400枚数量限定でランダム1枚封入
※サイズや商品内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
『THE SIN : VANISH (FUGITIVES Ver.)』
■形態
計7形態
■販売価格
2,200円(税込)／2,000円(税抜)
■商品内容
PACKAGE：W132×H140 ※各形態別
PHOTOPACK：W100×H135 (7種セット) ※各形態別(BOOKLETのメンバーと同一)
CD-R：W120×H120 ※各形態別(BOOKLETのメンバーと同一)
CD ENVELOPE：W135×H125 ※各形態別(BOOKLETのメンバーと同一)
POSTER：W125×H250 ※各形態別(BOOKLETのメンバーと同一)
LYRIC BOOK：W88×H125 / 16P ※各形態別(BOOKLETのメンバーと同一)
MESSAGE PAPER：W130×H60 ※全形態共通
ID CARD：W86×H54 ※各形態別(BOOKLETのメンバーと同一)
STICKER： (2種セット) ※全形態共通
PHOTO CARD A：W54×H86 ※7種のうちランダム1種
PHOTO CARD B：W54×H86 ※各形態別(BOOKLETのメンバーと同一)
『THE SIN : VANISH (Weverse Albums ver.)』
■販売価格
1,870円(税込)／1,700円(税抜)
■商品内容
PACKAGE：W90×H120
QR CARD：W54×H86
TRACKLIST CARD：W54×H86
PHOTO CARD A：W54×H86 (7種のうちランダム1種)
PHOTO CARD B：W54×H86 (7種のうちランダム1種)
PHOTO CARD C：W54×H86 (7種セット)
※サイズや商品内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
『THE SIN : VANISH (Voice Keyring Ver.)』
■販売価格
5,610円(税込)／5,100円(税抜)
■商品内容
PACKAGE：W110×H130×D110
VAMPIRE VOICE KEYRING：W95×H105×D95 (7種のうちランダム1種）
MANUAL PAPER：W95×H190
CD-R：W80×H80 ※2種セット
ENVEROPE：W95×H95
LYRIC BOOK：W85×H85 / 20P
PHOTO CARD A：W54×H86
PHOTO CARD B：W54×H86 (7種のうちランダム1種)
※「VAMPIRE VOICE KEYRING」の音声メッセージは最大約1,000回まで再生可能です。保管方法や使用状況により再生回数は変動する場合があります。電池交換はできません。電池が切れた後はキーリングとしてご利用いただけます。
※サイズや商品内容は制作元の事情により事前告知無しに変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
