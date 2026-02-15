ENHYPENが2月14日(土)ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて、＜ENHYPEN 7th Mini Album『THE SIN : VANISH』‘VAMPIRE IS COMING in TOKYO’ ＞を開催し、約1,000人のENGENE（ファンダム名）と対面した。

同イベントは先立ってソウル・香港で開催されており、3都市での開催となっている。この日、ENHYPENは「世界中を逃避中のヴァンパイア」という設定でステージに登場し、チャプター映像のストーリーやメッセージに関する豊かなトークや、エピソードを語った。さらに、収録曲「Stealer」のフルバージョン映像といったサプライズプレゼントも用意され会場は熱気に包まれた。

様々なシーンでメンバーの多彩な姿が目立った。不安そうな相手を慰める様子が描かれた歌詞が好評の収録曲「Big Girls Don’t Cry」の歌詞にちなみ、曲に合わせて慰めるジェスチャーをするコーナーで大きな歓声が響いた。また、逃避行を共にしてきた恋人への愛のメッセージを日本語で伝えるなど、日本にいるENGENEとの交流を楽しんだ。

最後にENHYPENは「2026年初めてのイベントで皆さんと会えて幸せな時間だった。今年もENGENEの皆さんが喜ぶようなものをたくさん用意しているので、楽しみにしていてほしい」と伝えた。

7th Mini Album『THE SIN : VANISH』は、すべてのトラック、歌詞、サウンドが有機的にかみ合った「コンセプトアルバム」だ。人間とヴァンパイアが共存する社会のタブーを破り、愛の逃避行を敢行した恋人の物語を、より鮮明に描いている。3月にJAPAN Editionがリリースされることも決定しており、詳細は後日発表される予定。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.