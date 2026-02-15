ミシェル・オバマ元米大統領夫人（62）が、1回の施術で耳に10カ所のピアスを開けていたことを明かした。きっかけは、身近な若い世代からの影響だったという。



【写真】しっかり耳がギラギラ化 ピアス開けまくりのミシェル夫人

自身のポッドキャスト「IMO」で、兄で共同司会者のクレイグ・ロビンソン氏が「耳にたくさん新しいピアスがあるのに、僕は気づいてなかったよね」と話題を振ると、オバマ夫人は驚きつつも率直に経緯を語った。「前から耳にもう少しピアスを開けたいとは思ってたの。でもなかなか機会がなくて」「今は若い人たちがたくさんピアスをしていて、すごくきれいな装いが増えてる。クラスターとか、星座みたいにきらきらしてるでしょう」



当初は「少しだけ」のつもりだったものの、店員に勧められるまま、「ここに1つ、ここにも1つ…じゃあここも試してみよう、って」と説明、結果的に「1回で10個開けた」と明かした。兄から「痛そう」と言われると、「全然大丈夫だったわよ」と即答している。



一方、夫のバラク・オバマ元米大統領は変化にすぐ気づかなかったという。「彼、気づくのに2日かかったの」「ずっと髪を下ろしてたからって言ってたけど、『毎晩一緒に寝てるのに？』って思ったわ」と明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）