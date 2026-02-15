プロが教えます！40代からの「失敗しない眉メイク」最低限のルール

トップアイデザイナーのクボタマイです。年齢に合わせた眉メイク、アップデートできてますか？スキンケアを年齢とともに見直すように、眉メイクも、今の自分に合った形へシフトしていきましょう♡

太さを残して自然な目力アップ

年齢を重ねるにつれて、まぶたは少しずつ重くなりやすくなります。すると、目と眉の距離が広がり、のっぺりした印象になってしまうことも。

そんな状態で眉が細すぎると、老け見えの原因になってしまうので注意が必要です。

適度な太さのある眉にすると、眉の存在感が出ることにより、目元が引き締まり若々しい印象になります♡

太さは、目の縦幅の1/2〜2/3を目安に、やや太めに作るのがコツ。

やや太めを意識すると、自然に目の縦幅が強調されるので、目力アップも◎

ほどよい角度で間延び防止

眉山に角度をつけすぎると、目と眉の距離がさらに離れて見えやすくなります。

また、角度が強いことで、まぶたや頬のたるみを強調してしまうことも。

眉山はなだらかに、緩やかなアーチを意識するのがオススメです◎

優しいカーブを描くことで、目元が自然に引き上がったように見え、若見え効果も期待できます♡

ハイライトで明るさと立体感

40代以降は、まぶたがくぼみやすくなり、目元に影が出やすくなります。

そんな時に活躍するのがハイライト！

眉下にハイライトを入れることで、目元にハリと明るさが生まれ、若々しい印象に♡

さらに、眉尻の外側にも軽くのせると、顔全体の骨格が整い、立体感がアップします。

また、眉の輪郭が引き締まり、清潔感のある大人の目元を演出できます。

今回は、40代以降の世代に向けた眉メイクの最低限のルールをご紹介しました。

年齢を重ねる事は、魅力が増すこと。

今の自分に似合う眉メイクで、いくつになっても美しさをアップデートしていきましょう♡