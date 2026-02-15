100均で千円だったけど…即決！「有名品ブランド品じゃん」パッケージを二度見した電気小物
商品情報
商品名：モバイルバッテリー ライトミントグリーン
価格：￥1,100（税込）
サイズ（約）：H27.5×W27.8×D100mm
重量（約）：98g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4984279642795
有名ブランドの安心感！持ち運びやすいミニサイズ！ダイソーの『モバイルバッテリー ライトミントグリーン』
ダイソーのモバイルグッズ売り場で、見覚えのあるブランド名が目に入り、思わず二度見。
USBメモリやSDカードなどを販売している「HIDISC（ハイディスク）」のモバイルバッテリーで、価格は1,100円（税込）。
100円ショップでは高額商品に分類される価格帯ですが、日本の有名ブランドと分かった瞬間に迷いはなく、即カゴINしました。
本体はスティックタイプで、ポケットやミニバッグにも収まるコンパクトサイズ。
軽くて持ち歩きやすく、見た目もすっきりしていて、色合いもおしゃれです。
中国製ではありますが、ハイディスク製という点に加え、PSE認証済みの安心感あり◎
PSE認証とは、日本で電気製品を安全に使用・販売するために必要な「安全マーク」のこと。
国の基準を満たしていると確認された製品だけが、PSEマークを付けて販売することができます。
さらに6か月の保証書付き。プチプラ商品としては安心材料が揃っています。
保証書は説明書を兼ねていて、使い方が細かく記載されています。初めて使うときも操作に迷いません
充電ポートは2種類で同時充電対応！インジケーター付きの分かりやすい表示が便利！
ポートは2種類。蓄電はType-C、充電はType-CとType-Aの両方に対応しています。ケーブルは別売りです。
蓄電中やボタンを押すと、残量表示インジケーターが点灯。4段階でバッテリー残量がひと目で分かります。
ボタンを押すだけでチェックできるので、外出前の確認もスムーズ。
満充電までは約2.5時間。過充電や過放電などを防ぐ保護回路も搭載されていて優秀！
容量は4000mAhで、スマホやタブレットの充電を外出先で少し足したいときにぴったり。
2台同時充電に対応しているのも嬉しいポイント。ただし、蓄電しながら充電する使い方は不可となっています。
また、PDには対応していないため、PD充電器を使っても急速充電にはなりません。
スペック面では突出した速さはありませんが、日常使いには十分な仕様です。
コンパクトで持ち運びやすく、品質を重視する方にもおすすめです。
今回は、ダイソーの『モバイルバッテリー ライトミントグリーン』をご紹介しました。
使用回数の目安は約500回。定期的に使い、たまに蓄電するという基本的な使い方を守れば、長く付き合えそうです。
ダイソーで1,000円超えと聞くと身構えますが、ブランド名と中身を見れば買って損はないアイテムです。ぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。