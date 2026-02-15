「手作業はさすがに無理」食材を簡単×細かくカットできる100均便利グッズ

お弁当をデコレーションする時に欠かせないのり。しかし、細かい形にカットしようと思うと、手作業では限界がありますよね…なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、お弁当グッズ売り場で便利そうなアイテムを発見。のりを入れてパンチすると、かわいいお顔に切り抜けるという商品です。詳しく見ていきましょう！

商品情報

商品名（左から）：のり用パンチ フレンド／のり用パンチ アニマル

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：5×3.5×3cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131591262／4549131591248

さすがに素手では作れない…と思ってた！ダイソーの便利なお弁当グッズをチェック

お弁当をデコレーションする際に欠かせないのり。でも、細かい形にカットするのはさすがに素手ではできない…と思っていた筆者。なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、お弁当グッズ売り場で便利そうなアイテムを発見！今回GETしてきたのは、その名も『のり用パンチ フレンド』と『のり用パンチ アニマル』。のりを入れてパンチするだけで、かわいいお顔が簡単にできる商品です。早速使っていきます！

ダイソーの『のり用パンチ フレンド』と『のり用パンチ アニマル』を実際に使ってみた！

まずはニコニコマークから使っていきます。平らな場所に置き、型抜きをするのりを奥まで差し込んでプッシュボタンを押します。このボタンが思った以上に硬くて苦戦…途中で何かに引っかかっているような感覚があります。なるべくしっかり奥までスイッチを押し込むと、なんとか型抜きができました。

のりのパーツが挟まってしまい、出てこないこと多々ありました。ピンセットを使えば、細かい部分まで取り出しやすかったです。

のりがパリッとしているせいか、お顔が割れてしまってキレイな形に切り出せず…パーツをかき集めれば形になりますが、満足のいくニコちゃんマークはできませんでした。

一方でパンダのお顔は大成功！何も気を遣うことなくサクサクできたので、個体差があるのかもしれません！

今回はダイソーの『のり用パンチ フレンド』と『のり用パンチ アニマル』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。