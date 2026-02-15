「かなり見えてるね！」Ado、新曲で“初の実写”ジャケット！ 「凄い覚悟が感じられます」「綺麗すぎ」
歌手のAdoさんは2月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。新曲の“初の実写”ジャケットを公開しました。
【写真】Ado、“初の実写”ジャケット！
この投稿にコメントでは「ふぉぉぉぉお…！ 実写だ………」「何か凄い覚悟が感じられますね」「実写ジャケ、かなり見えてるね！ 凄く綺麗〜」「横顔好きすぎて、頭おかしくなりそうです」「横顔綺麗すぎます」「ジャケットから今までにない凄さと覚悟を感じました」「お顔のシルエット綺麗すぎて尊い……」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】Ado、“初の実写”ジャケット！
「お顔のシルエット綺麗すぎて尊い……」Adoさんは「2月18日 新曲『ビバリウム』 私が作詞作曲しています」と、スタッフ公式Xの投稿を引用して「初の実写ジャケットです。私が写っています」とつづっています。新曲のジャケットでは、暗い部屋の奥に座るAdoさんの横顔が、モニターの光に照らされて浮かび上がっています。
自伝的小説『ビバリウム Adoと私』18日から配信のAdoさんが作詞・作曲を手掛けた新曲『ビバリウム』は、26日発売のAdoさんの人生を書いた自伝的小説『ビバリウム Adoと私』（KADOKAWA）にちなんだ楽曲とのこと。新しい試みにファンからは「ついにAdoさんの『私』の部分が見れるんですね...」「この世の芸術の全てじゃん」「楽しみすぎて、心臓バクバクです！！！」「Adoちゃんの覚悟、見届けます」との声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)