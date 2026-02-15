青山商事は、タイパとコスパを両立したビジネスにもオケージョン（式典）にも使える「ビジオケセットアップ」を、2月12日から洋服の青山全店および、公式オンラインストアで発売した。なお、キャミワンピースは、洋服の青山限定50店舗で取り扱いをしている。

昨今、共働き世帯のライフスタイルは効率よく時間を使うことがスタンダードになる中で、時間単位の有給休暇や半日有給休暇を柔軟に活用するビジネスパーソンが増えている。それに伴い、卒入園式当日も「午前は式典、午後は仕事」を両立するビジネスパーソンが増えてきた。こうした背景もあり、装いは「式典専用」から「式典からビジネスまでシーン問わず着回しできる」アイテムへと考え方が変化してきている。そこで今回は、式典（オケージョン）から仕事（ビジネス）、さらには日常使いまでマルチに活躍する「ビジオケ（ビジネス×オケージョン）セットアップ」を企画した。

同企画は、ダブルジャケット、ワイドパンツ、キャミワンピースを用意。洋服の青山で初めて取り扱うキャミワンピースは、シンプルなトップスと合わせれば仕事（ビジネス）、ボウタイなど華やかなトップスと合わせれば式典（オケージョン）、ニットと合わせれば日常使いと着回し力抜群のアイテムとなっている。ジャケットは、程よいゆとり感をもたせたダブル仕様。パンツは太すぎないワイドシルエットにしている他、センタークリースを施しており、足がまっすぐきれいに見える。また、適度な光沢感とさらっとした風合いを持つ生地を採用することで、かっちりしすぎず、程よい抜け感を演出する着回し力抜群のセットアップになっている。

［小売価格］

ビジオケセットアップ

ダブルジャケット：2万790円

ワイドパンツ：1万1000円

キャミワンピース：1万5290円

（すべて税込）

［発売日］2月12日（木）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp