エディオンは、同社のプライベートブランド「e angle」において、冷蔵庫「ANG−RE171−D1−W」の販売を開始する。2月17日から、同社のインターネット通販サイト（エディオンネットショップ）で取り扱う。なお、店頭でも順次取り扱いを開始する予定。

同モデルは、従来モデルのデザイン性はそのままに、インバーター制御によって、静音性と省エネ性能を向上した。運転音は約19dB（運転音はJIS C 9607規定の騒音試験による（周囲温度20℃、安定運転時））を実現し、ワンルームや寝室など、生活空間に近い場所でも快適に使用できる。

高さ1242mmのローボディに加え、天面が広いワイド仕様のため、電子レンジを設置することができるなど、限られたスペースを有効活用できる設計になっている。冷凍室は、まとめ買いにも対応できる68Lの大容量を備え、3段ケースによる整理整頓のしやすさも追求した。

特長は、インバーター搭載によって、従来モデルに比べて省エネ達成率・静音性が高まった。省エネ達成率は126％（2021年度目標基準値。年間消費電力量247kWh／年。年間使用電力は、JIS C 9801−3（2015年版）に基づき測定）と環境にも財布にも優しく、運転音も約19dBの静音設計のため、場所を選ばず使用できる。

シングル用冷蔵庫では最大級となる68Lの冷凍室を採用。庫内には整理しやすい3段ケース付きで、冷凍食品や作り置きをたっぷり収納することができる。

冷蔵室は、2段目の棚板を分割して使用可能。立てて保存したい背の高い食品や、高さのあるボトルも、棚板を外すだけで収納できる。

［小売価格］6万9800円（税込）

［発売日］2月17日（火）

エディオン＝https://www.edion.co.jp