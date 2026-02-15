ヤーマンは、ミネラルコスメブランド「オンリーミネラル」から、今年で5シーズン目を迎える「クールコンフォート」シリーズに、人気のUV下地などに加え、新アイテムとして持ち運びに便利なブラシ一体型UVパウダーを含めた4製品を、3月1日から数量限定で順次発売する。

「夏のUVメイクを、もっと涼やかに楽しみたい。」そんな願いを叶えてくれる「クールコンフォートシリーズ」から人気製品に加え、ブラシ一体型のUVパウダーが新登場する。より豊富なバリエーションとなった。

ミネラル＋天然由来成分の守りとケアはそのままに、汗をかくたび、敏感肌にもやさしい（すべての人に刺激が起きないわけではない）スーッとした清涼感を楽しめる。心地よさはもちろん、美しさとうるおい感もキープする。



「ポケットブラシUVパウダー クールコンフォート」

「ポケットブラシUVパウダー クールコンフォート」は、UVパウダーとブラシが一体になった、持ち運びに便利なパウダーインブラシ。メイクの上から、ブラシでさっと簡単に塗りなおせる。刺激が少ない（すべての人に刺激が起きないわけではない）メントール誘導体（メントキシプロバンジオール（清涼剤））配合で、汗をかくたび清涼感があり、心地よさが持続する。軽いつけ心地のさらさらパウダーでテカリやべたつきを抑え、さらっと涼しげな仕上がりをキープできる。

敏感肌にもやさしい使い心地（すべての人に刺激が起きないわけではない）で、穏やかに持続するメントール誘導体を配合。汗をかくたびに清涼感が得られる。

UVパウダーとブラシが一体になったパウダーインブラシタイプのため、メイクの上からさっとひと塗りするだけで簡単にUVケアを叶え、外出先でのメイクなおしにも最適となっている。持ち運びやすいコンパクトサイズでポーチにもすっきり収まる。刺激を抑えたやさしい毛質が肌あたりのやさしさと均一な塗布を両立。計算された形状と適度なコシでムラなく美しく仕上がる。

微細な球状パウダー（炭酸Ca、セルロース、ステアリン酸（すべて基剤））を配合し、皮脂によるテカリやベタつきを自然に抑え、瞬時にふんわりサラサラな肌触りを叶える。重たさを感じにくい軽やかなつけ心地で、メイクの上から重ねても厚塗り感がなく、涼やかで清潔感のある肌印象をキープする。

クールコンフォートシリーズ初配合となる酸化セリウムを採用。白浮きしにくい点が特長で、透明感（メイクアップ効果による）のある美しい仕上がりを実現している。酸化チタンと酸化セリウムの2種のミネラルの紫外線散乱剤の組み合わせによって、強力な紫外線をしっかりカット。肌へのやさしさと仕上がりの美しさの両立を叶える処方になっている。

［小売価格］

ポケットブラシUVパウダー クールコンフォート：3465円

ミネラルUVパウダーS クールコンフォート：3960円

スキンケアUVクリームN クールコンフォート：3520円

カラーバランスBBクリーム クールコンフォート：3850円

（すべて税込）

［発売日］3月1日（日）から順次

ヤーマン＝https://www.ya-man.co.jp