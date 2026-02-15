玉木雄一郎国民民主党代表が１５日、Ｘに「榛葉幹事長がＮＨＫ日曜討論でバラしてしまいましたが」と長文で投稿した。

玉木氏は「バラしてしまいましたが」に続けて「私が憲法審査会に復帰する方向で調整しています」と投稿。その理由について「高市政権の大きなテーマの一つは憲法改正になると思うからです」と記した。

玉木氏は「大切なことは、とにかく憲法改正したい与党と、一字たりとも憲法改正は許さない護憲野党とがポジショントークを続ける従来の憲法論議ではなく、時代の変化に対応した真に必要性のある憲法改正について、与野党間で丁寧な合意形成を実現することです」。

「国民民主党は２０２１年に大規模災害時等における国会機能維持のためのルールを定めた『国会機能維持条項』の条文案を作成し、岸田政権下で、自民、公明、維新、有志、国民の５会派で合意に至った経緯があります」。

「こうした、これまでの憲法審査会における与野党の合意形成の取り組みと成果を最大限尊重した改正論議を進めて行くことが重要であり現実的です」などと記し、最後に「いずれにしても、議論を拡散する方向ではなく、収斂させていく方向で議論を前に進めていきたいと思います。国民民主党として、建設的な憲法論議をリードして参ります」と投稿した。