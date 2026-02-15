サウジカップ・Ｇ１（現地時間１４日）で史上初の連覇を達成した日本のフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）に海外メディアも強さをたたえる論評で速報を伝えている。

米国の競馬専門メディア「ブラッドホース」は、「日本のスター、フォーエバーヤングがサウジカップで連覇」との見出しで速報をアップ。同紙では「ロマンチックウォリアーを接戦で倒した昨年よりも、楽なレース運びを見せているようだ」と指摘。続けて「バファート調教師は『直線が短い方が好きだ』とレース前に語っていたが、直線が短ければ差は縮まらなかっただろう」と２着馬ナイソスとの力差について言及している。

また英国メディアの「レーシングポスト」は「日本のエース、フォーエバーヤングがボブ・バファートの望みを打ち砕いてサウジカップ初の２冠を達成。オーナーはすでにハットトリック（３連覇）を狙っている」と題した速報を更新。記事内では「フォーエバーヤングはサウジカップを２度制覇した史上初の馬となり、この勝利はレース最大のライバルを率いた調教師を驚がくさせた」と報じている。その最大のライバルだったナイソスを管理するバファート調教師が「フォーエバーヤングは完璧なレース運びで、進路が開いた瞬間に『やられた！』と思いました」と発したコメントを引用している。

米国メディアの「デイリーレーシングフォーム」（ＤＲＦ）も「フォーエバーヤングがナイソスを圧倒し初の連覇を達成」と報道。記事内では「ナイソスはフォーエバーヤングをとらえるどころか、プレッシャーをものともしないフォーエバーヤングをとらえる気配は一度もなかった」と指摘している。さらに「この馬は、故郷の日本から何千マイルも離れた場所で、主要な競走をすべてこなしている」と伝え、「競馬関係者は、この馬について長きにわたって、いや永遠に語り継ぐことでしょう」と締めくくっている。