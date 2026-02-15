のん、柔らかな光に包まれた透明感あふれる白ワンピ姿に歓喜の声
俳優・アーティストののんが12日、オフィシャルブログを更新。透明感あふれるオフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
傘ブランド「Wpc.」2026年新イメージキャラクター、ならびにライフスタイルブランド「Wpc. atterns」2026年春夏コレクションビジュアルモデルに起用されたのん。この日、「明るく」と題してブログを更新すると「Wpc.オフショット」とつづり、ほっそりとした二の腕が際立つ白のノースリーブワンピースに身を包み、柔らかな光に包まれた幻想的なカットを披露。
淡いラベンダーカラーの背景に虹色の光が差し込む空間で佇む姿が印象的で、ウエストをベルトでマークしたシルエットが美しく、足元まで流れるロング丈のワンピースが上品な雰囲気を醸し出している。
さらに、センターパートでまとめたタイトなアップヘアに肌の透明感を引き立てるナチュラルメイク、深みのあるワインレッド系のリップカラーがアクセントとなり、大人っぽさも漂わせながら、カメラを真っすぐ見つめたり、横顔を捉えたオフショットも公開。
のんの透明感と柔らかな存在感が改めて印象づけられた写真にファンから「可愛っ。透明感すごい」「濃いめのリップどきどきする可愛いさ」「世界一きれい！！！」 「色っぽい」「カッコいい〜!!」「素敵」「綺麗」「視てるだけで気持ちが明るくなる」「なんと神々しい・・・」「凄くスタイリッシュでキレイ」「キレイな光キレイなお顔」「白が本当によく似合う」「一生、推せる…！！」などの声が寄せられている。
