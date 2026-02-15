トム フォード ビューティ新登場♡冬の光を纏うソレイユ ネージュ

冬の空に差し込む、一筋のまばゆい光。そんな情景を香りで表現した「トム フォード ソレイユ ネージュ オード パルファム スプレィ」が、2026年2月20日(金)に全国発売予定【新製品】として登場します。雪原を照らす太陽の輝きを閉じ込めたような清らかさと温もりを併せ持つ一本は、凛とした季節にこそ纏いたいラグジュアリーな存在です。

冬の太陽を描く香りの世界

ソレイユ ネージュは、トム フォード シグネチャー コレクションの新たな一員。

唯一無二の洗練された香りを生み出すため、高価かつ稀少な成分が惜しみなく使われていた時代の華やかな歴史に着想を得て、現代的な感性で再解釈されたコレクションです。

シトラスの輝き、ホワイトフローラルの透明感、ムスクの官能が織りなすまばゆい香りは、トム フォードが描く“冬の太陽”そのもの。

スキーの高揚感からアフタースキーの温かな余韻へと移ろう、ゲレンデで過ごすスリリングな一日を想わせます。

香調：シトラス ムスク

3 KEY NOTES：ベルガモット インテグラーレ／ムスク ノート／オレンジ ブロッサム

澄んだ空気と温もりの余韻

弾けるようなベルガモットが明るいエネルギーを放ち、分子蒸留によるヴェール ド ベルガモットや冷却圧搾のヴェール ド マンダリンが、冬の森林を思わせるフレッシュさを演出。

ソルティ ミネラル アコードが凛とした冷たさを添え、オレンジ ブロッサムや朝摘みのローズ アブソリュートが優雅に広がります。

ベースでは、サンキスド ムスクの官能的な温もりに、ベンゾイン レジノイドやアンブロキサンの深み、天然バニリンの甘やかなニュアンスが重なり、サンダルウッドやシスタス ラブダナムが琥珀色の光のような余韻を残します。

まるで陽光に照らされるアルプスの新雪のような印象です。

選べる3サイズ展開

トム フォード ソレイユ ネージュ オード パルファム スプレィ



価格：50mL 25,300円（税込）／100mL 36,300円（税込）／10mL 8,800円（税込）

いずれも2026年2月20日(金)全国発売予定。シーンやライフスタイルに合わせて選べる3サイズ展開です。

冬を纏う、特別な一本

澄みきった空気と、やわらかな陽だまりの温もりを同時に感じさせるソレイユ ネージュ。

トム フォード ビューティならではのラグジュアリーな世界観が詰まった新登場の香りは、冬の装いを一段と洗練させてくれます。

特別な日にも、日常を格上げしたい瞬間にも、そっと寄り添う一本をぜひ体験してみてください♡