廣吉優梨菜は日本勢トップ5位 韓国のユンソが完全V【アジア女子アマ】
＜アジアパシフィック女子アマチュア選手権 最終日◇15日◇ロイヤル・ウェリントンGC（ニュージーランド）◇6362ヤード・パー72＞アジア太平洋地域の女子アマNO.1を決める一戦。その最終ラウンドが終了した。
【痛烈！】ドラコン女王・後藤あいのインパクトがすごい
廣吉優梨菜（福岡第一高）が5バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「73」をマーク。日本勢最上位のトータル5アンダー・5位で4日間を終えた。岩永杏奈（大阪桐蔭高）と後藤あい（松蔭高）はトータル6オーバー・23位タイ。中嶋月葉（作陽学園高）はトータル8オーバー・28位、佐藤涼音（ルネサンス大阪高）はトータル14オーバー・42位タイだった。優勝はトータル16アンダーまで伸ばしたヤン・ユンソ（韓国）。2位と8打差をつける圧倒的なプレーで、初日から首位を守る完全優勝を達成した。優勝したユンソは海外メジャー「シェブロン選手権」「アムンディ・エビアン選手権」「AIG女子オープン」（全英）の出場権を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アジア女子アマ 最終結果
岩井明愛が2位！ 欧州女子のリーダーボード
松山英樹が浮上 米男子リーダーボード
似てる？ 岩永杏奈は妹もゴルファー【写真】
高校2年生の後藤あいにアマVの特典はなし プロテスト規定の“摩訶不思議”【現地記者コラム】
【痛烈！】ドラコン女王・後藤あいのインパクトがすごい
廣吉優梨菜（福岡第一高）が5バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「73」をマーク。日本勢最上位のトータル5アンダー・5位で4日間を終えた。岩永杏奈（大阪桐蔭高）と後藤あい（松蔭高）はトータル6オーバー・23位タイ。中嶋月葉（作陽学園高）はトータル8オーバー・28位、佐藤涼音（ルネサンス大阪高）はトータル14オーバー・42位タイだった。優勝はトータル16アンダーまで伸ばしたヤン・ユンソ（韓国）。2位と8打差をつける圧倒的なプレーで、初日から首位を守る完全優勝を達成した。優勝したユンソは海外メジャー「シェブロン選手権」「アムンディ・エビアン選手権」「AIG女子オープン」（全英）の出場権を獲得した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アジア女子アマ 最終結果
岩井明愛が2位！ 欧州女子のリーダーボード
松山英樹が浮上 米男子リーダーボード
似てる？ 岩永杏奈は妹もゴルファー【写真】
高校2年生の後藤あいにアマVの特典はなし プロテスト規定の“摩訶不思議”【現地記者コラム】