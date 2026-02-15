元TOKIOの松岡昌宏（49）が15日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。親友の著名人と久々に食事したと明かした。

松岡が23年に「ラジオに呼んでもらった」としたのはサッカー元日本代表の中田英寿氏。「26、7年ぶりぐらいに会ってラジオでしゃべって。だけど、俺たち18歳ぐらいから会って21歳まで飯食ったり遊んでいたりしてたんだけど、20数年ぶりに会った感じはしなかった」と共演を振り返った。

「ヒデもサッカーやめて20年？もっとかな。いろんなこと経験して…頑張ってんだなって見ていて。同い年だから刺激になるわけじゃない？」と回顧。

ラジオ共演後、食事の約束はしていたものの互いが多忙のため対面はなかなか実現せず。今年1月にようやく会えることになった。

「1月21日だった。深夜12時越えたらヒデの誕生日だったわけですよ。せっかくだから飲むかって」と共通の知人などと複数で飲み会。

お酒好きという共通点でも話に花が咲いた。「ヒデが経験してきたこと、自分がやってきたこと、どこかでちょっとずつつながるところがある」と明かした。