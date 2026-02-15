石田ひかり （C）ORICON NewS inc.

　俳優の石田ひかり（53）が14日、インスタグラムを更新。“20年ぶり”だというみそ作りの様子を披露した。

　「西宮で暮らしていた時以来なので20年ぶりのお味噌づくり 黒豆では初めて！」と明かし、作業工程を複数枚の写真で投稿。穏やかな表情で仕込んだみそを大事そうに抱える姿や、黒豆をつまむおちゃめな石田の姿も披露した。

　「出来上がりが本当に楽しみ」とわくわくした様子で、「身体を作ってくれるものたちはやっぱり安全なものを作ったり選んだりしないとなと改めて感じた土曜日の午後」とつづった。

　この投稿には、「お忙しいのにすごいなぁ 尊敬します」「ひかりさん立派ですね」「黒豆は珍しいですね どんなお味噌になるんでしょうか、、、」「出来上がり楽しみですね」「たべたいー！」などの声が寄せられている。