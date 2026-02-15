スポーツのマーケティングなどを行う米ワッサーマンを率いるケイシー・ワッサーマン氏＝3日、イタリア・ミラノ/Guglielmo Mangiapane/Reuters

（CNN）スポーツのマーケティングなどを行う米ワッサーマンを率いるケイシー・ワッサーマン氏が同事務所の売却手続きに入った。2028年ロサンゼルス五輪・パラリンピック組織委員会会長を務めるワッサーマン氏をめぐっては、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン氏の捜査に関連する文書に記載があったことを受けて、所属アーティストが反発を示していた。

CNNが入手した13日付の社内メモによれば、ワッサーマン氏は自身が会社の取り組みにとって妨げになっているとの認識を示した。「そのため、私は会社売却の手続きを開始し、その手続きはすでに進行中だ」

司法省が公表した資料のなかで、ワッサーマン氏がエプスタイン氏の共犯者であるギレーヌ・マクスウェル受刑者と、これまで知られていた以上に深く親密な関係を持っていたことが示された。このため、ここ数週間、所属タレントから退任の圧力をかけられていたほか、五輪組織委員会の役職からの辞任を求める声も上がっていた。

ワッサーマン氏は、エプスタイン氏に関連して不正行為による訴追を受けていない。

司法省が公表した資料によると、ワッサーマン氏はエプスタイン氏の所有する航空機に搭乗し、マクスウェル受刑者と思わせぶりなメッセージをやり取りしていた。

エプスタイン氏の元交際相手であるマクスウェル受刑者は2021年、性的人身売買などの罪で有罪判決を受け、20年の禁錮刑に服している。

ワッサーマン氏は社内メモで、エプスタイン氏とマクスウェル受刑者について「接触は限定的だった」と述べた。

ワッサーマン氏は「彼らの犯罪行為が明るみに出る何年も前のことだが、その内容はアフリカへの人道支援活動への1回の訪問と、私が深く後悔している数通のメールだけだ」と説明。23年前の短い接触が社員や会社、クライアントに多大な苦難をもたらしたことに胸を痛めていると記した。

情報筋はCNNに対し、ワッサーマン氏の投資家らが今回の事態に不満を示し、今回の決断を迫ったと明らかにした。