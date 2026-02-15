ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿2日目が15日、サンマリン宮崎で行われ、日本野球機構（NPB）の榊原定征コミッショナー（82）が激励に訪れた。

練習前に円陣の前でナインに激励の言葉をかけた。「5回のうち3回は優勝している。当然、今回も連覇を期待している、頑張ってほしいと申し上げました」。スター軍団の米国、ドミニカ共和国を始め、1次ラウンドで対戦する韓国、台湾なども過去最高のメンバーをそろえ“侍包囲網”を敷いている。「各国が“打倒侍ジャパン”ということで相当力を入れていて、特に米国なんかはアーロン・ジャッジが主将で史上最強チームをつくるだろうと」と警戒しつつ「ただ今年の侍ジャパンは史上最強チームだということを申し上げました」と連覇への自信を見せた。

合宿については「非常に雰囲気がいいし、結束力も強い」と一体感に目を細める。アドバイザーを務めるダルビッシュ、激励に訪れた松井秀喜氏に「前回もそうですけど、ダルビッシュさんは最年長者でよくリーダーシップを発揮されてチームとしてまとまり、団結する。今回もアドバイザーで最初から来ておられて、個別に選手も指導しているし、求心力を発揮する力を出していただいている。今回、特に松井さんも来ておられて指導されていた。選手も非常に引き締まって、恵まれた状況でトレーニングできるんじゃないかなと思います」と効果を期待した。

準々決勝以降のマイアミにも「行くつもりです」と明言。「そのつもりで飛行機、ホテルも取っていますし。ぜひそうなることを期待したいし、間違いなく、なるでしょう」と力を込めた。