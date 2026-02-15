日本維新の会の吉村洋文代表が１５日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」に出演した。

与党の大勝を受け、維新の連立政権入りについて「選挙が終わって、数日後に行われる国会は高市さんは内閣改造はしないとおっしゃってるので、僕もそれは聞いてますから、それが維持されます」と今国会での可能性は否定した。

その上で、「その少し先にどこかのタイミングで、内閣改造っていうのが必ずあるんですよ。高市さんから僕が２人で話したときに聞いたのが、その内閣改造を次にするタイミングの時に維新も是非入ってくださいって話があったので。僕は今回、選挙も自民、維新の連立政権で審判を受けたわけですから、ある意味責任を持って実行するために…責任も仕事も共有しますと。だから閣内に入りますという話はしました」と、秋にも行われるとみられる内閣改造のタイミングで閣内に入ることを明言した。

自民党が単独で衆院の３分２の勢力を占めたことで、社会学者の古市憲寿氏が「それまでに自民党側から『維新いりません』という可能性ないんですか？だって自民党がこれだけ大勝ちしちゃったら、維新が正直いなくてもやっていけるじゃないですか」とド直球質問。

吉村氏は「それよくメディアに言われるですが、高市さんと我々の信頼関係はかなり強固なので、それはないと思いますね」と断言。古市氏が「そんな強固っていっても、まだ半年じゃないですか。そんなもう仲いいんですか？」と重ねて問うと、「ええ」と自信を見せていた。