¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬àÌäÂê»ùá¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤ò³ÍÆÀ¡¡¡Ö¿·¤·¤¤¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸«¤ë¡×¤È¿·À±¥á¥ê¥ë¤¬ÍÊ¸î¡¡
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¸µ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤È£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»£²£µ£°ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤ÏºòÇ¯£¶·î¡¢µ¯ÍÑË¡¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¡Ê£¶£²¡Ë¤ÈÂÐÎ©¡£ÍâÆü¤Î»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¤È¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢»Ø´ø´±¤¬·ãÅÜ¡£°Ê¹ß¤âµåÃÄ¤ä¼óÇ¾¿Ø¤È¤Î¹Â¤ÏËä¤Þ¤é¤º¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Ï£±Ç¯£²£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£°²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÄãÊÝ¾ãÇ¯Êð¤Î£·£¸Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦¤À¤±¤ÇºÑ¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòµ¨£±£´£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬¡¢£±£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£·£²ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤Î²ÃÆþ¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÌäÂê»ù¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÄ¥¤é¤ì¤¿ÃË¤¬¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ò¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹»Ë¾å½é¤á¤Æ¿·¿Í¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¿·À±¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥á¥ê¥ë³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡Ö£¹£·¡¥£³£Æ£Í¡¡£Ô£è£å¡¡£Æ£Á£Î¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥á¥ê¥ë¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¼«Í³¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤Ë¹ç¤¦¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¤³¤È¤Ï²¶¤¿¤Á¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£»ä¤â¤½¤ì¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë°Õ¸þ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡