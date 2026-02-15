¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ïºî²È¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«?¡× ¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤Î¾×·â²òÅú¤ËÅ·¤ÎÀ¼¤¬¾Ð¤¤»ß¤Þ¤é¤º
´°àú¤Ê¤Ï¤º¤ÎÈà¤é¤¬¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¿Í´Ö¤é¤·¤¤»Ñ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¯¥¤¥º!¥¤¥±¥á¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù(15Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË23:15¡Á ¢¨Á´3²ó)¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤¬Ä©¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡ÈÃ¯¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë¤Ï¤º¡É¤ÎÄ¶¾ï¼±¥¯¥¤¥º¡£¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤ÎÎ¢¤Ç¡¢ÌÂ¤¤¡¢¸ÍÏÇ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ»×¤ï¤º¤³¤Ü¤ì¤ëËÜ²»¡½¡½¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
(º¸¤«¤é)¥Á¡¼¥àRED¡¢¥Á¡¼¥àBLUE
·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Ä¶¾ï¼±¥¯¥¤¥º¤ËÄ©¤àÆ±ÈÖÁÈ¡£¥Á¡¼¥àRED¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ(Travis Japan)¡¢µÈß·´×Ìé(Travis Japan)¡¢º½ÅÄ¾¹¨(BALLISTIK BOYZ)¡¢¼íÌî±Ñ¹§¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª(¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼)¡¢Â¼¾å·ò»Ö(¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á)¤È¡¢¥Á¡¼¥àBLUE¤Î²Ï¹ç°ê¿Í¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷(KEY TO LIT)¡¢±ºÀîæÆÊ¿(THE RAMPAGE)¡¢°æ¾åÍµ²ð(NON STYLE)¡¢·ªÃ«(¥«¥«¥í¥Ë)¡¢Den(¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç)¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¡£
15Æü¤ËÊüÁ÷¤Ï¡¢¡ÖÁ´°÷Àµ²òÅö¤¿¤êÁ°! ¥¤¥±¥á¥ó¡û¡ß¥¸¥ã¥ó¥×¥¯¥¤¥º¡×¤ò¼Â»Ü¡£ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âÊ¬¤«¤ëÄ¶´ÊÃ±¤Ê¡û¡ß¥¯¥¤¥º¤Ë¡¢³Æ¥Á¡¼¥à5ÌäÄ©Àï¤¹¤ë¡£Àµ
Àè¹¶¤Ï¾¾ÁÒÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥àRED¡£Âè1Ìä¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤ÏÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¡×¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤â´Þ¤á¤ß¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¾¾ÁÒ¤«¤é¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤Ïºî²È¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¤ÎÈ¯¸À¤¬¡£Å·¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤ë±ÝÊÂÂçÆóÏº¥¢¥Ê¤â»Å»ö¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤Ç¡Ö¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤È¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆµÈß·¤â¡Ö³Ø¹»¤Ç½¬¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ç¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÉÔÏÂ¤¬µ¯¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº½ÅÄ¤Ë¤â¥Ô¥ó¥Á¤¬¡£¡ÖËÍ¡¢ÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç!¡×¤È¸À¤¦¤¬¡Ä¡£
¥Á¡¼¥àRED¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤¿¥Á¡¼¥àBLUE¤Ï¾¡¤Á¤ò³Î¿®¤Ç¤¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¶°ìÈÖÁ°¤ËÎ©¤Ä¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¥ê¡¼¥À¡¼¡¦²Ï¹ç¤¬¶ÛÄ¥µ¤Ì£¡£¡Ö1m¤Ï100Ñ?¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢²Ï¹ç¤ä±ºÀî¡¢Den¤Î´é¤¬ÆÞ¤ê¡Ä¡£Æ°Êª¥¯¥¤¥º¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È¤¤¤¦º´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÌäÂê¤âÅÐ¾ì¡£¥Ë¥³¥Ë¥³¤Êº´¡¹ÌÚ¤ËÁêÈ¿¤·¡¢´é¿§¤¬°¤¯¤Ê¤ëDen¡£¤½¤Î¸å¤âº´¡¹ÌÚ¤¬¡ÖÃÏÆ¬¤¬¤è¤¯¤Æ¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÇÚµÈß·¤«¤é¡Ö¤É¤Î¸ý¤¬¡Ä¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¡£ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¥À¥á½Ð¤·¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬È¿´ú¤òËÝ¤¹°ìËë¤â¡£
¡ûº½ÅÄ¾¹¨¡ÊBALLISTIK BOYZ¡Ë
¡½¡½¾¾ÁÒ¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë ¥Á¡¼¥àRED ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ýÏ¿¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î´ë²èÀâÌÀ¤òºÇ½é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤«¤é¼ýÏ¿Æü¤¬¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡ª½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤â¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á´Éô¤ÎÂÐ·è¡¢ÆâÍÆ¤â·ë²Ì¤âºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½¥Á¡¼¥àRED¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£º½ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¼«·³¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Á¡¼¥àRED¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬ÂÐ·è¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¡Ê¤¿¤«¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò£±¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤°¤é¤¤À¹¤ê¾å¤²¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ÈÌÌÇò¤µ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ªËÍ¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤È·Ð¸³¤ò¿®¤¸¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´·ÍÑ¶ç¤ò»È¤Ã¤¿Â¨¶½¥¢¥É¥ê¥Ö¤ª¼Çµï¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤â¡¢¤Þ¤µ¤ËÊÑ¤Ë¹Í¤¨¤º¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¿Ê¤ó¤À·ë²Ì¤¬¥¢¥ì¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¼«·³¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤µ¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¥ê¡¼¥À¡¼¾¾ÁÒ¤µ¤ó¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÂÐ·è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²½³ØÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª³§¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤È¾ï¼±¤â³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×
¡û±ºÀîæÆÊ¿¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë
¡½¡½²Ï¹ç¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë ¥Á¡¼¥àBLUE ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ýÏ¿¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥É¥Ã¥¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¤ÈºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¼ýÏ¿¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçÂÎÄÌ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤äÃÎ¼±¤¬Âô»³½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤¹¤°»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Â«¤Î´Ö¤Î¼ýÏ¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡½¡½¥Á¡¼¥àBLUE¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±ºÀî¤µ¤ó¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¼«·³¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ê»ä¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥¯¥¤¥º¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤ËË½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡£¼ºÇÔ¤âÀ®¸ù¤â¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÃÛ¤¤¤Æ¤æ¤¯¥Á¡¼¥àBLUE¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÆñ¤·²á¤®¤ëÌäÂê¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ëÌäÂê¤¬Â¿¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¤Þ¤Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à´¶³Ð¤Î¥¯¥¤¥º¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç²ÈÄí¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Þ¤Í¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡ªºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Á¡¼¥àRED¤È¥Á¡¼¥àBLUE¤Î¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤ò¤¼¤Ò¸«¼é¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª
ÊüÁ÷¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢¤Ç¤¹¡ª¡×
¡û²Ï¹ç°ê¿Í
¡½¡½¥Á¡¼¥àBLUE ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ýÏ¿¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¡¢¤¤¤ä¡¢¤«¤Ê¤êÁû¤¬¤·¤¤¼ýÏ¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¸åÇÚ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬ÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥Á¡¼¥àBLUE¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²Ï¹ç¤µ¤ó¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¼«·³¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öº´¡¹ÌÚÂç¸÷¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÂç¸÷¤Î¤ª¥Ð¥«¤µ¤È¤«¤ï¤¤¤µ¤ËÀ§ÈóÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀÎ¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢NON STYLE¤Î°æ¾å¤µ¤ó¤¬Î¢²ó¤·¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¢¤È¡¢¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¤ÎDen¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ú¥ó¤µ¤ó¤Ë²þÌ¾¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¥¯¥¤¥º¤ò¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ªÇ¯ÎðÌä¤ï¤ºÂô»³¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÇú¾Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
¡ûº´¡¹ÌÚÂç¸÷¡ÊKEY TO LIT¡Ë
¡½¡½²Ï¹ç¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë ¥Á¡¼¥àBLUE ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ýÏ¿¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡Öº£²ó²Ï¹ç¤¯¤óÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥àBLUE¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªKEY TO LIT¤Îº´¡¹ÌÚÂç¸÷¤Ç¤¹¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤ÊÐº¹ÃÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Þ¤µ¤«¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤ï¤º¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥ê¡¼¥À¡¼¤¬²Ï¹ç¤¯¤ó¤Ç¤º¤Ã¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢²Ï¹ç¤¯¤ó¤â°Õ³°¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤»ö¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÅö¤Ë¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤¦¤º¤¦¤º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
¡½¡½¥Á¡¼¥àBLUE¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¼«¿È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¼«·³¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö²Ï¹ç¤¯¤óÉ®Æ¬¤Ë³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¯¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯Êñ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆÌµÃÎ¤Ê¼«Ê¬¤«¤é¤·¤¿¤éËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¼«Ê¬¤ÏÌäÂê¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤ò´Î¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥¯¥¤¥º¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¥Á¡¼¥àBLUE¤ÏÎò»Ë¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¤³¤ÎÊÕ¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊ²Î¤ÈÍÙ¤ê¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½ê¤òÌ¥¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï²Î¤ÈÍÙ¤êÌµ¤·¡¢¥¯¥¤¥º¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½ê¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ªÁ´°÷¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥¯¥¤¥º¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Travis Japan¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡£²Î¾§ÎÏ¡¦¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤È¤â¤Ë¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¾¾ÁÒ¤À¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤ÇÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡È¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡É¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¡¢¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Travis Japan¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡£²Î¾§ÎÏ¡¦¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤È¤â¤Ë¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¾¾ÁÒ¤À¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤ÇÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡È¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡É¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¡¢¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£