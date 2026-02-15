【770人以上が絶賛】材料4つで簡単なのに本格的「半生ガトーショコラ」
バレンタインに作りたい「半生ガトーショコラ」
今年のバレンタイン、何を作ろうか悩んでいる方も多いかと思います。今回は、つくれぽが770人以上から届いている、簡単なのにとてもおいしい「半生ガトーショコラ」をご紹介します。
チョコレート、生クリームなどを加熱する
チョコレート、生クリーム、無塩バターを鍋に入れて弱火にかけ、混ぜながらチョコレートを溶かします。
卵と混ぜる
溶きほぐした卵と合わせます。
オーブンで焼いて完成
180度に予熱したオーブンで約20分焼けばできあがり！
簡単なのに濃厚でおいしい！とつくれぽ650人超え
つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「濃厚なチョコケーキで娘達が喜んでくれた」「バレンタインに！半生ガトーショコラ、喜んでもらえました」「簡単すぎるのにおいしすぎて、ビックリでした」など、嬉しい声が770人以上から届いています。
用意する材料はチョコレート、生クリーム、無塩バター、卵の4つだけ。これらを混ぜて焼くだけで、濃厚絶品の半生ガトーショコラに。絶賛の声がたくさん届いている人気レシピを、今年のバレンタインに作ってみてはいかがでしょうか。（TEXT：若子みな美）