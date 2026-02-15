ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「え、早朝にママ友がアポ無し訪問!?」何かと子どもを預けてくる非常… 「え、早朝にママ友がアポ無し訪問!?」何かと子どもを預けてくる非常識ママを撃退できる？ 「え、早朝にママ友がアポ無し訪問!?」何かと子どもを預けてくる非常識ママを撃退できる？ 2026年2月15日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「地域のみんなで子育てしよう」というママ友の言葉に、最初は共感していました。しかし彼女はそれを口実に、我が家へ自分の子を長時間放置するようになり…これは彼女の言う「助け合い」なのでしょうか？どう考えても都合よく他人を利用しているだけでは…!?＞＞ 【まんが】「地域で子どもを育てる」をはき違えたママ(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】「地域で子どもを育てる」をはき違えたママ 夫は「親孝行は自分でやる」を実践！見守ることに…一方 弟家族の方は…【嫁姑問題に巻き込まれています Vol.116】 「遊びにおいで」は信用しない…義母の意味がわからない誘いに私の回答は…【嫁姑問題に巻き込まれています Vol.115】