【2月14日のB2試合結果】福井が同地区上位の福島を接戦の末に撃破…福岡は熊本の追撃かわし白星

2月14日、日本各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦第20節の7試合が行われた。

東地区の首位を走る信州ブレイブウォリアーズは、ホームで山形ワイヴァンズと激突。試合序盤は互角の展開となったが、第2クォーターで33－14と信州が自慢の攻撃力を発揮し、一気に形勢を優位に。後半でも主導権を譲ることなく、108－80で連勝数を「5」に伸ばしている。

東4位の福井ブローウィンズは、同2位の福島ファイヤーボンズをホームに迎えた。リードチェンジの繰り返す大接戦となるなか、第4クォーター終盤でライアン・ケリーが重要な3ポイントシュートを決め切ると、川島聖那や藤澤尚之らのフリースローでリードを拡大。76－71で勝利を収め、地区のプレーオフ出場ラインの3位に一歩近づいた。

西地区5位のライジングゼファー福岡は、敵地で同4位の熊本ヴォルターズと対戦。戦績でほぼ並ぶ同地区の両チームは、試合時間残り30秒を切って福岡が5点をリードする。同16秒に3点弾を返されるも、最後はジャスティン・バーレルのダンクで逆転は許さず、85－81で福岡が熊本とのゲーム差を縮めた。

そのほか、青森ワッツ、愛媛オレンジバイキングス、鹿児島レブナイズ、神戸ストークスが白星を飾っている。

2月14日に行われたB2試合結果は以下の通り。

■2月14日のB2試合結果



信州ブレイブウォリアーズ 108－80 山形ワイヴァンズ



岩手ビッグブルズ 63－75 青森ワッツ



福井ブローウィンズ 76－71 福島ファイヤーボンズ



愛媛オレンジバイキングス 100－94 横浜エクセレンス



熊本ヴォルターズ 81－85 ライジングゼファー福岡



バンビシャス奈良 64－76 鹿児島レブナイズ



神戸ストークス 78－66 ベルテックス静岡

