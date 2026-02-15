ドジャースの春季キャンプがスタート。ロバーツ監督が日本時間15日、エースとして成長している山本由伸投手の出だしを語りました。

「彼はワールドシリーズMVPを獲得しましたし、しかも投手としてそれを成し遂げるというのは、現代の野球ではなかなかあることではありません。私たちは彼がどれだけ価値のある投手で、どれだけ優れているかを以前から分かっていましたが、あの舞台での投球、しかも短い間隔での登板や、流れを止める"ストッパー"としての役割を果たしたこと、そしてチームのエースとして投げ抜いたことは、本当に大きな意味があります」と改めて山本投手の昨季の活躍をたたえます。

今季はさらなる高みを目指せるとも話すロバーツ監督。「これまでやってきたことを繰り返し、さらに向上し続けられるかどうか。確かに非常に高い基準には達していますが、それでも常に向上の余地はあります。彼は本当に優れた競争心を持った選手ですし、自己管理もしっかりしています。そして何よりも『偉大な投手になりたい』という強い思いがあります。『サイ・ヤング賞を獲りたい』という目標もありますが、まだそれは達成していません。それが一つのモチベーションになっているのだと思います。彼が安定して素晴らしい投球をすることに誇りを持っていますし、マウンドに上がるたびに勝つつもりでいます。私たちも彼が投げる試合は勝つつもりでいます」とエースへ期待を込めました。