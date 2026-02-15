特殊詐欺などに関与したとして短期滞在の在留資格で入国した外国人が摘発される事件が増える中、ビザ（査証）が免除されている地域から来日していたケースが、警察の捜査で相次いで確認されている。

警察当局は、詐欺グループが受け子などをさせるため、手間をかけずに入国させる手口が広がっている可能性があるとみている。（川本一喬、京都総局 松久高広）

中国語で指示

昨年８月２６日朝、堺市北区の市産業振興センター１階ロビーに、大阪府警北堺署員が張り込んでいた。ＳＮＳで詐欺グループから現金を求められた女性と連携し、捜査員が待ち伏せる「だまされたふり作戦」だった。訪れた男に女性が偽の札束を入れた封筒を手渡すと、署員が男を確保。６００万円をだまし取ろうとしたとする詐欺未遂容疑で逮捕した。

男は台湾籍の被告（２５）（詐欺罪などで有罪判決、控訴中）。府警によると、秘匿性の高い通信アプリで、面識のない人物から中国語で指示を受けていたという。

被告は昨年８月１７日、ビザが不要な台湾から観光目的で入国。起訴状では、同月２５日にも福井県内で別の人から５００万円をだまし取ったとしている。

同時期に入国した別の台湾籍の男も共犯として逮捕されたが、この男と一緒にいた人物は出国したという。府警は訪日後に犯行を重ね、短期間で出国する「ヒットアンドアウェー」の手法とみている。

昨年８〜１１月には、マレーシアから短期滞在で入国した被告（２７）が、詐欺未遂容疑などで逮捕、起訴された。起訴状などによると、被告は同７月２３日に来日し、同８月５日、京都府内の女性（６６）方で、１５００万円をだまし取ろうとしたとしている。京都府警は、被告が事件後、すぐに帰国する予定だったとみている。

ＳＮＳで勧誘

警察庁によると、短期滞在の在留資格で来日し、特殊詐欺などに関与したとして摘発された外国人は昨年１〜１０月、５９人（暫定値）に上った。国・地域別ではマレーシア３４人、中国・台湾２２人、韓国、ベトナム、シンガポールが各１人。マレーシアと台湾、韓国、シンガポールは、短期滞在の場合のビザが免除されている。

海外の拠点にいる指示役が外国人を集め、事件を起こさせているとみられる。外国人はＳＮＳなどで「日本で物を運ぶ仕事」と誘われるなどして来日していた。

ビザの免除はインバウンドや国際交流を拡大するための措置で、所得証明書などの必要書類を在外公館に提出する手間を省けるメリットがある。

日本語が得意ではない外国人も多いが、ある捜査関係者は「片言でやりとりをしているとみられるが、投資会社をかたった偽の社員証などを示すことで、被害者の信用を得ている」とみる。

新捜査手法

特殊詐欺の被害拡大を受け、政府は２０２４年１２月、ＳＮＳ上で受け子などを募る「闇バイト」に捜査員が応募し、犯罪組織に接触する「仮装身分捜査」（雇われたふり作戦）の導入を決定。全国の警察も闇バイト募集の投稿に返信する形で、閲覧者に注意を呼びかけている。

外国人犯罪に詳しい東京都立大の星周一郎教授（刑事法）は「ヒットアンドアウェー型の犯行では、指示役をたどる捜査が困難になる」と指摘。「警察当局は入管当局との情報共有を進め、詐欺グループによる外国人の勧誘状況を解明することが求められる」と話している。

◆短期滞在＝観光や商用、知人の訪問などを目的とする９０日以内の滞在で、日本で報酬を得る活動はできない。ビザが免除される国・地域は７４に上る。期間は韓国や台湾、マレーシアなどは９０日以内、タイ、インドネシアは１５日以内などと異なっている。